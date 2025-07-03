提升毛孩幸福！苗栗動保志工參訪新北　交流收容管理經驗

▲苗栗縣動物保護防疫所志工參訪板橋動物之家，與毛寶貝合影。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

苗栗縣動物保護防疫所帶領收容所志工團隊參訪新北市板橋動物之家，進行實地交流與經驗分享。本次參訪重點包括動物收容管理、救援流程、志工參與及認養推廣等議題，雙方就動物互動方式與提升認養率策略深入討論，共同致力提升動物收容品質。

苗栗縣動防所保護收容課課長王奕評表示，板橋動物之家位於新北市都會區，交通便利，在市中心仍能維持完善的動物收容環境令人驚豔。此次特別安排志工參訪，希望借鏡新北市每日營運流程，包括動物照護、行為訓練與認養推廣等實務經驗，並交流志工在動物社會化與認養活動中的角色。參訪行程涵蓋生命教育園區體驗館、遠端監控動物舍設施，以及具備防熱防寒設計的犬貓舍，讓志工親身體驗友善收容環境的溫馨設計。

▲苗栗縣動物防疫所獸醫師與板橋動物之家徐站長針對動物醫療與收容進行交流。

苗栗縣志工徐小姐分享，作為資深動保志工，深刻體會交流參訪的價值，近年動保意識提升，更多民眾投入志工行列。板橋動物之家鄰近華東公園，園區內設有兩座寵物運動公園，宛如都市綠洲，有效舒緩動物壓力。平日就有許多志工協助動物社會化，假日更積極支援認養活動，這些日常累積都是提升認養率的關鍵。

新北市動保處分享多元認養策略，包括設置愛心認養小棧、與統一超商合作「毛寶貝認養計畫」，以及「認養萬金禮」等方案，年均認養率達九成，每年成功為4,000多隻動物找到新家。苗栗志工團隊對新北市動保政策表示肯定，將借鏡經驗作為未來推動在地動保工作參考。

新北市動保處長楊淑方表示，感謝苗栗縣動物防疫所與志工團隊來訪交流，此次互動不僅分享實務經驗，更展現對動物生命的共同關懷。未來期盼持續與各縣市合作，擴大影響力，共同打造更安全友善的收容環境，推動動保社會永續發展。

▲苗栗縣動物防疫所志工與板橋動物之家人員交流，討論收容犬隻社會化訓練。