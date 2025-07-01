新北八煙野溪溫泉發現人骨「還穿著登山鞋」　疑失蹤4年婦遇難

▲背包雨衣伴白骨，新北八煙野溪驚傳山難，死亡時間恐逾數年。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區驚傳山難遺骸！ 兩名地質調查人員6月26日在八煙野溪溫泉步道上發現遺留背包，通報警方後竟在附近尋獲人類骨骸。警方調查發現，一名山友早先取走背包內財物並上網協尋，但死者身分成謎。經比對，懷疑可能是2020年當地失蹤的婦人，但家屬否認遺物為當事人所有，目前已採集DNA進一步鑑定，確切死因及身份仍待釐清。

新北市金山警分局26日接獲李姓、潘姓地質調查人員報案，指稱在八煙野溪溫泉步道溪床發現一只遺留背包，擔心失主發生意外立即報警，警方隔日前往現場勘驗時，意外在野溪溫泉旁草叢，發現人類大腿骨及穿著登山鞋的小腿骨，現場還散落登山背包、雨衣和登山杖等物品。

▲警方前往現場勘驗時，草叢發現人類大腿骨。（圖／記者郭世賢翻攝）

經調查發現，一名陳姓山友在案發當日，已先行取走背包內的錢包及眼鏡，並在「登山通報站」臉書社團發文協尋失主。警方隨即通知陳男到案說明，但發現背包與錢包內均無可供辨識身分的文件。

警方比對資料後，發現2020年曾有婦人在該區域失蹤，初步懷疑可能是許姓女子的母親，但許女到場查看後表示遺物並非其母所有，但仍同意配合DNA比對。

目前新北地檢署檢察官已完成相驗，採集檢體送驗中，遺體暫以無名屍處理冰存，確切身分及死亡原因尚待進一步釐清。

▼陳姓山友在「登山通報站」臉書社團發文協尋失主。（圖／翻攝自「登山通報站」臉書社團）