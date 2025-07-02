防範廉政風險！新北政風處辦法規講習　強化公務員廉能素養

▲新北政風處辦法規講習。新北地檢署主任檢察官劉文瀚（前左）、新北市政府政風處處長尹維治（前右）。（圖／新北市政風處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政風處於2025年7月1日辦理廉政法規宣導講習，邀請臺灣新北地方檢察署劉文瀚主任檢察官講授「公務員常見刑事責任態樣及案例」課程，針對常見廉政法規進行重點式說明，並藉由實務案例分析，協助各機關同仁深入瞭解相關規範，有效提升同仁對廉能法規的認識、厚植廉能素養。

政風處尹維治處長表示，本次講習是為增進本府未設政風室的一、二級機關及新北住都中心、美術館、果菜公司與捷運公司等行政法人或事業機構同仁的廉政觀念，期望透過不斷深化廉政教育及傳達廉政觀念，使本府同仁能勇於任事並展現為民服務的熱忱，共同建立安居樂業的新北市。

▲新北市政風處處長尹維治致詞。

新北市政府2025年推動「廉能共好 公私共榮」專案廉政宣導，除新北市政府同仁外，亦將與各機關及區公所有業務往來之企業廠商人員納入宣導對象，以刑法、貪污治罪條例等廉政法規及新北市政府員工廉政倫理規範為主軸，使企業廠商及公務員瞭解彼此互動之分際，共同營造公正、誠信的合作環境，促進公共事務順利推行。

除本次講習外，新北市政府政風處亦於4月至5月間至新北市未設政風室之11個區公所辦理廉政法規巡迴講習，期能強化同仁廉政專業知能，共同守護新北市廉潔的施政價值。