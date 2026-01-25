台中53名補教師獲表揚　盧秀燕感謝業者作育英才

▲盧秀燕出席台中補教協會優良老師表揚典禮。（圖／台中補教協會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市補習教育暨品保協會今（25）日舉行「114年度優良教師頒獎典禮」，表揚53名在地補習班教師，表彰補教人員長年為教育奉獻的精神，更鼓勵更多人投入補教領域，市長盧秀燕致詞表示，恭喜補教老師，也感謝補教業者經年累月作育英才。

出席優良教師頒獎典禮的盧秀燕表示，補教業非常重要，對於學生而言，是除了家裡、學校教育之外，另外的學習補充，而且有很多市民朋友終身學習，參加各種補習班，所以也要感謝補教業者經年累月作育英才。

今年是台中市補習教育暨品保協會成立11週年，協會理事長林彥宏表示，台中縣市剛合併時的會員數是4百多家，如今已擴增至730家，但補教業市場面臨少子化，也不得不做出改變，除了轉型小班制、個別指導化，原本處於競爭關係的同業也尋求合作或聯盟，並在大缺工環境下，積極招攬年輕世代加入補教的行列，避免教育人才斷層。

2年1次的優良教師遴選活動，堪稱台中補教盛事，歷經多階段的審查，協會去年底選出53名績優教師，是競爭最為激烈的一年，也是遴選人數最多的一年。

評審表示，這顯示各補習班推薦的教師不相上下，至於能否勝出則端視推薦者的表達力，其中有18名得獎者是八年級生，可見仍有不少的年輕人願意長期投身補教工作，令人感佩。

台中市補教協會每年也開辦「關懷弱勢－育苗專案」，協助家境清貧的學子藉由補習改善學業，並提升其競爭力，希望透過關懷活動，發揚終身學習、教學相長的價值，同時以具體行動回饋社會。