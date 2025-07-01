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通緝犯不會AI！幫改PDF檔「一搞5hrs」　警臨檢友搬衣櫃擋門

▲▼公寓,老公寓,住宅,房子。（圖／unsplash）

▲義氣害的？助通緝犯友人逃脫，2男搬衣櫃擋警下場慘。（圖／示意照與本案無關／Unsplash）

記者郭世賢／基隆報導

張姓男子與白姓友人於2024年4月8日凌晨2時許，前往通緝犯王姓男子藏匿處，委託其修改PDF檔案。同日上午，淡水警分局員警前往該處欲逮捕王男時，張、白二人竟以衣櫃擋門協助王男逃逸，遭基隆地院依藏匿人犯罪判處拘役50日，可易科罰金5萬元。

檢警調查，案發當日張男偕同白姓友人至王男藏匿處，請王幫忙修改文件，歷時約5個半小時。警方獲報前往查緝時，二人不僅將門反鎖，更搬動衣櫃阻擋警方進入，同時示意王男跳窗逃脫。警方最終強制破門後，當場查獲阻撓公務之事證，隨即將二人逮捕移送。

偵查過程中，張男辯稱睡醒時衣櫃已擋在門前，只是順勢協助，白男則聲稱誤認警方是仇家，加上沒看到警車所以沒開門，但檢方勘驗執勤影像，確認員警身著制服並明確表明身分，加上王男到庭證實二人確有協助脫逃之舉，檢察官認定二人犯行明確，依法提起公訴。

基隆地院審理後認為，張、白二人行為已構成《刑法》第164條藏匿人犯罪。法官審酌二人犯後態度、前科紀錄、教育程度及家庭經濟狀況等情狀，量處相同刑度，並諭知得易科罰金之折算標準。全案仍可上訴。

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