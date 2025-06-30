溫朗東突檢討「賴清德戰略錯誤」　詹江村分析原因：英系坐不住了

▲前總統蔡英文、總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

針對賴清德總統近期推動的「團結十講」，媒體人溫朗東發文表示反對，更強調「嚴重的戰略錯誤，宜盡速調整、喊停」，引起各界熱議。對此，國民黨桃園市議員詹江村今（30日）分析，溫朗東突然發難「非偶然」，英系有選舉經驗的側翼，遭受排擠冷落，在蔡英文缺席全代會後，終於英系網紅坐不住，紛紛起義指責賴清德的不是，接下來賴系英系會撞出什麼火花，讓大家繼續看下去。

溫朗東29日突然發文表示，賴總統的團結十講，是嚴重的戰略錯誤，宜盡速調整、喊停。總統親上火線，並不是賴清德想要出風頭，而是背負著公民團體的期待。然而，公民團體並非選戰專業，缺乏大選經驗，滿足他們一時的期待，對反共護台的大罷免，並沒有幫助。

溫朗東認為，總統有行政權，找來的行政院長受立法院監督，被監督的人，不應該親上火線。就像被監督的市長，不應該罷免市議員。再者，以上剋下，輿論觀感上並不討好。徐巧芯、王鴻薇對抗公民，是徐王吃虧。賴清德對抗藍委及親中媒體，是賴吃虧。

溫朗東強調，這幾天，氣勢跟民調往藍白靠近，最主要的成因，就是藍白形塑出「藍營集結對抗賴清德」的局面。這樣發展下去，對大罷免不利，對台灣不利。賴總統如果要延續十講，那應該聚焦在具體內政。此時，並非理念溝通的良機。

對此，詹江村認為，蔡英文不出席全代會以及溫朗東發難「都非偶然」，賴清德決策圈的狹隘，造成只重用非英系、非鄭系的網軍，讓這些沒有選舉經驗的青鳥側翼，四處出征。

詹江村認為，而英系一些有選舉經驗的側翼，反而遭受排擠冷落，在蔡英文缺席全代會之後，終於英系網紅坐不住，因此，紛紛起義指責賴清德的不是。

最後，詹江村強調，但依照賴清德一意孤行的個性，團結十講不可能會喊停，而蔡英文也不是會服軟的人，接下來賴系英系會撞出什麼火花，讓大家繼續看下去。

▼溫朗東。（圖／記者劉昌松攝）