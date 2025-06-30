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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德此時發表「國家十講」有2急迫　賴17條需足夠社會支持力道

▲▼總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德近來舉行「團結國家十講」的系列活動，近來已完成三場，主題分別為：國家、團結與憲政體制。對於為何要在此刻舉行系列演說？一位國安人士受訪表示，是基於2個急迫，第一是「強化內部團結，抵禦中國統戰滲透的急迫」；第二是「強化自我防衛，嚇阻中國武力威脅的急迫」。

根據國安單位的掌握，中共在下半年會強化「3個80年」的對台法律戰，下半年也會是統戰的高峰期。至於所謂「3個80年」，也就是「抗日勝利80」、「反法西斯戰爭勝利80」，以及「台灣光復80」。

在中共的紀念與操作意圖上，國安人士表示，中國的反法西斯戰爭，意圖在形塑二戰之後的國際秩序，中國對日抗戰，決定台灣屬於中國，而台灣是中華人民共和國的一部分，他們認為這是國際秩序；因此，在國際間持續扭曲2758號聯合國決議。

國安人士駁斥說，事實上，人民無法享有真正的民主自由，就沒有真正的「解放」；真正反映主權在民的政權更迭，才是真正的「光復」。他強調，如果從這個標準來看，北京政府才應該要往這個方向來努力。

因此，在這個背景之下，國安人士表示，賴清德在這個時刻拋出「團結國家十講」，目的上是要強化內部共識與團結，以確保自由民主的穩定現狀不受到破壞。

國安人士指出，今年全球局勢多變，中國在台海及區域的各種複合威脅不僅未曾有減緩的趨勢下，反而更加劇對台灣內部的統戰與滲透攻勢。他說，舉例而言，日前對台灣的立法委員（民進黨立委沈伯洋），以及資通電軍的「跨境壓迫」行為，以挑動內部對立、弱化自我防衛決心為目的的認知操弄，頻次及規模都相較於以往，大幅度的提高。

▼總統賴清德團結國家十講，第三講聚焦憲政體制。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德團結國家十講，第三講聚焦憲政體制。（圖／總統府提供）

該位人士也說，賴清德選在這個時間點進行十講，是基於2個急迫：第一，「強化內部團結，抵禦中國統戰滲透的急迫」。他說，賴清德在日前針對中國對台灣滲透統戰的五大威脅，提出了17項對策，這17項對策經過盤整後，許多對應措施或需要完備立法，乃至於調整既有的行政措施，都顯示出，需要足夠的社會支持力道，以確保在國會在立法過程中能夠建立不分黨派的合作共識。

他強調，過去這一段期間可以觀察到，中國加大對台灣內部的各種滲透與分化，更讓相關對應的努力有必須加速的急迫性。

第二個急迫是「強化自我防衛，嚇阻中國武力威脅的急迫」。國安人士指出，面對中國的軍事威脅，台灣正積極進行各項國防強化工作，包括更多的國防投資，相關的預算極需要國會不分黨派的支持。

他認為，在此之前，賴清德是希望透過與國民的直接溝通，爭取國民的普遍共識，以確保朝野各政黨在新一階段能不分黨派支持對國防的強化。

國安人士說，總體來說，賴清德這次的十講安排，就是立足在以確保台灣安全穩定的現狀，不因為中國對台灣內部的統戰滲透而受到破壞。

他強調，賴清德的談話，提及國家、主權、兩岸都是循此原則，重申過去以來一貫的主張，強化國人對這些主張的共識，以對應中國近期「3個80年」、加大鼓吹台灣人申辦中國身份證等作法。

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賴清德國家安全中共台灣政治滲透攻勢

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