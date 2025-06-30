曝2罷免民調點「民眾質疑1問題」　林濁水示警賴清德：代價很可怕

▲前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，29日舉行第三講，主題聚焦「憲政體制」。對此，前立委林濁水今（30日）提到美麗島與震傳媒民調指出1問題，民眾強烈質疑，民進黨若國會過半，行政將無法被立法監督制衡，不料賴總統卻發表演講大談五權憲法，反對國會建立正常民主國家的國會調查聽證制度。他強調，這種和多數民意對立的作法，是推動大罷免的明智策略？總統認為可以在未來不到一個月加以推翻？若推翻不了，代價從民調看已經很可怕了。

林濁水表示，一年來的大罷免，雙方纒戰的三大戰埸是，第一、憲政 - 立法院職權行使法和選罷法修法；第二、抗中保台，維護國家主權；第三、總預算審查。

林濁水認為，一年來各家民調已經勾勒出多數民眾可算清楚的態度。第一、抗中保台和總預算戰場民進黨大獲其勝；第二、但是在憲政上，藍白固然因為修法時沒收辯論，黑箱立法和修法侵犯司法權和行政特權而受傷，民進黨也因「擁護五權憲法精神」，全力抵制建立西方民主國任何國會都具備的制衡機制，「妥善規範的國會調查聽證權及必備的藐視國會罪」，而令民眾反感。

林濁水貼出民調圖卡指出，例如，最近美麗島民調就鮮明指出，民進黨在維護國家主權戰場上把國民黨打得棄甲曳兵 。但民調也指出民眾強烈質疑，民進黨若國會過半，行政將無法被立法監督制衡，甚至因此認為大罷免弊大於利的，多過認為利大於弊的。另外，震傳媒民調也發現同樣的民眾疑慮。

林濁水說，不料就在兩個令人驚心的民調發表的同時，總統卻發表演講大談五權憲法，反對國會建立正常民主國家的國會調查聽證制度。總統這種和多數民意對立到底的作法，是推動大罷免的明智策略嗎？一年多累積下來的穩定民意，總統認為可以在未來不到一個月加以推翻？若推翻不了，代價從民調上看來已經很可怕了。

最後，林濁水強調，無論如何，孫中山的確是偉大的革命家，但就應該因此奉他不成熟甚至漏洞百出的的五權理念為真理，而不惜讓大罷免繼續受到已經明確不過的傷害嗎？賴清德總統，時間不多了，趕快做一個決斷吧。

▼林濁水點出民調透露民眾疑慮民進黨過半行政，將無法被監督制衡。（圖／翻攝自Facebook／林濁水）