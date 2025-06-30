「青鳥是台灣社會亂源！」　趙少康：賴清德很害怕大罷免失敗

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨日赴新竹進行「團結國家十講」第三講，主題聚焦「憲政制度」，並在演說的尾聲，引用諾貝爾和平獎勞拉珍亞當斯的名言「醫治民主之弊，唯有更民主」，2024年青鳥行動、2025年大罷免，都是台灣社會珍貴公民力量，目的是恢復國家秩序、阻止共產黨併吞、守護國家。前中廣董事長趙少康今（30日）對此開砲，「青鳥、側翼大罷免叫做珍貴的公民力量？根本就是亂源！台灣今天社會混亂的亂源！台灣人民互相仇恨的亂源！」

賴清德昨天進行「團結國家十講」第三講，主題聚焦憲政體制。對此，前中廣董事長趙少康、黃國昌、國民黨立委羅智強、前藍委鄭麗文等人今日特別召開記者會，痛批賴清德進行「撕裂國家十講」，繼廣受批判的第一講長毛象、南島血統，第二講的雜質說後，第三講又竄改歷史，竟稱制憲大會台灣代表缺席。

趙少康指出，賴清德一直認為罷免是更大的民主，孫中山說的選舉、創制、複決，罷免只是民主的一部分，但並不是罷免就是「更大的」民主，那這樣天天公投、年年罷免就好了啊？「更大的民主」是落實監督與制衡，這才是更大的民主，不管三權、五權都是權力平衡。

趙少康總結賴清德「團結十講」重點，第一個為大罷免找理由，第二個為公民團體找理由，賴清德說，青鳥大罷免是珍貴的公民力量，「青鳥、側翼大罷免叫做珍貴的公民力量？根本就是亂源！台灣今天社會混亂的亂源！台灣人民互相仇恨的亂源！」

趙少康說，賴清德稱立法院這一年不知道做了些什麼，立法院這一年對警消、國軍加薪，還多了五天假、80歲以上長者免巴氏量表，民進黨還全力反對，如果民進黨把國民黨罷成功了，軍人加薪、警消加薪等都沒有了。

趙少康諷刺，至少前面三講都是在替大罷免擦脂抹粉，小罷免是補助民主缺失，一個兩個都可以，大罷免是違法憲政民主，選上就把你罷免，這是顛覆憲制，憲政的逆流。賴清德十講，就是要趕在726前講完，替大罷免暖身，高度比我們預期的低太多了，「我認為這是大罷免不演了，因為他怕失敗，他焦慮，要趕快發表十講」。