18位台灣制憲代表？吳思瑤：陳儀欽點「被代表」　佔全體不到1趴

▲民進黨團幹事長吳思瑤曝賴清德總統團結十講原意。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德昨日在「團結十講」第三講「憲政體制」中，提到五五憲草及1946年通過的中華民國憲法，台灣沒有派員參加，引發藍白跳腳批評。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（30日）表示，當年派出的18位代表，都是由台灣行政長官陳儀欽點的，是「被代表」，且只佔全體制憲大會0.8%，連1%都不到，這樣足夠代表台灣民意、有代表性嗎？國民黨委員數學有這麼差？

民進黨團幹事長吳思瑤今日上午在立法院接受媒體聯訪，媒體問到，怎麼看總統賴清德昨日在「團結十講」第三講「憲政體制」時表示，賴總統昨天說中華民國1946年制憲時，台灣沒派代表參加。現在藍白跳腳說當時明明就有、這凸顯他台獨立場、配合大罷免想當皇帝而已？

吳思瑤回應，賴總統的團結國家十講，每一講當然都引發藍白很多撻伐跟攻擊，才第三講，藍白不是跳腳就是歪樓，這個當然都可以理解，畢竟面對大罷免大成功，藍白移花接木、斷章取義、曲解、渲染十講原意，但這都無助於社會正向理解總統的用心跟所要闡述的事實。

吳思瑤表示，賴總統第一講以歷史史觀，清楚說明中華人民共和國治權沒一天及於台灣有錯嗎？第二講說台灣團結反共，反併吞、反侵略何錯之有？第三講談憲政體制，說明1991年後，第二屆國大代表修憲乃至於現在7次修憲的憲政工程，才足以落實台灣為主體的民主憲政思維。這些是事實，只是藍白不敢面對心中不敢面對真相，所以不是跳腳就是歪樓。

吳思瑤說，總統昨天第三講核心要務在說，不管1936年五五憲章或1946年中華民國制憲大會，當時都沒有台灣的實質主體民意來參與，即便1946年派出18位台灣代表，但那是經由台灣行政長官陳儀欽點的台灣代表，台灣是「被代表」，而不是真正代表台灣、具實質參與和實質民意的代表。

吳思瑤指出，真正落實台澎金馬的國民大會改選，是從1991年開始啟動的7次憲改，這才是真正台灣能用主體民主意識，並在足夠民意基礎上，所建構的中華民國憲法，總統要闡述的就是這個核心要務。

吳思瑤認為，既然現在憲法是由台灣主體意識所建構出來的憲政體制，台灣每個國人，包括政治工作者、政黨都要恪遵憲法，不是像這屆立法院藍白立委宣誓就職時，一手對國旗宣誓要恪遵憲法，但這一年多來的行徑卻是違逆憲法、違憲毀憲。

吳思瑤說，總統以國家元首高度告訴國人憲法的重要性，各憲政機關五權分立，都要彼此尊重施行各自的憲政義務，但這屆立法院是立院最大，動輒修法、凌駕憲法。

吳思瑤提到，國民黨一直挑毛病說，1946年有18位台灣代表參與制憲大會，但當時總體員額是2050位，台灣被陳儀欽點的18位只佔全體制憲大會0.8%，連1%都不到，這樣足夠代表台灣民意、有代表性嗎？國民黨委員數學有這麼差？

吳思瑤呼籲藍白，不要再歪樓跳腳了，每天移花接木、斷章取義無助於反罷免態勢，要跟台灣民意站在一起，才能夠挽回民意。