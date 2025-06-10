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國際火線／白宮「黃」帝：川普和他的風流韻事

▲▼2000年川普、梅蘭妮亞、淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與其前女友、名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）。（圖／VCG）

2000年時川普、梅蘭妮亞、淫魔富商艾普斯坦和他前女友麥絲威爾的合影。（圖／VCG）

文／朱錦華

馬斯克上周在「分手擂台」上狠狠揮出一記「無情刀」：大爆川普的名字亦出現在「淫媒富商」艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的「仲介」名單上。這一點也不讓我覺得驚訝。其一，他倆本來就是「好麻吉」。其二，回顧川普過往的「放浪人生」，其風流艷史恐怕十幾本書都寫不完。

最轟動的當然是「風暴女丹尼爾斯」(Stormy Daniels)的封口費事件（其實之前已有另一名女子被付錢封口）。「風暴女」指稱她跟川普在2006年發生肉體關係，這段「N夜情體驗」一直持續到翌年。她有意把此一故事賣給媒體。2016年大選年10月，川普的私人律師科恩(Michael Cohen)透過中間人給了「風暴女」1.3萬美元，要求她封口，不得對外透露此事。

▲暴風女丹尼爾斯。(圖／達志影像／美聯社)

暴風女丹尼爾斯自爆跟川普有N夜情。(圖／達志影像／美聯社)

2018年1月，此一事件被《華爾街日報》首先曝光。由於該筆秘密支出在川普公司內部帳目中報銷為「法律費用」，此舉在紐約州已觸犯「偽造商業紀錄罪」。2024年5月底，紐約曼哈頓法院陪審團一致裁定川普34項重罪全部罪名成立，讓他成為首位淪為重罪犯的美國總統。

上述還是經法院認證的。未獲認證的更是多到一籮筐。2016年10月，《華盛頓郵報》挖到川普2005年參加《走進好萊塢》(Access Hollywood)電視節目錄影時，跟主持人比利布希(Billy Bush)聊天的一個錄音檔 。川普向對方自爆說，自己天生被美麗的女人吸引，見到美女，二話不說就想上。他更自誇說，像他這樣的明星，「想對女人怎樣都可以」！新聞曝光後，陸續有11名女子跳出來指控川普性騷擾，當中包括著名女星莎瑪海耶克。

▲加州小姐普瑞琴（Carrie Prejean）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 2009年5月，川普在記者會上宣布，因發表反同志婚姻言論被取消后冠的加州小姐普瑞琴，可恢復頭銜。普瑞琴在旁邊笑得開懷。（圖／達志影像／美聯社）

2016年5月，《紐約時報》刊登了題為《川普和女人們》系列文章。裡面有小標題形容川普：「滿腦子都是女人的肉體」。川普對女人的審美觀，跟他酷愛漢堡、可樂一樣：是傳統美國口味：金髮、高䠷、大胸部。1996年，川普買下「環球小姐選美組織」(Miss Universe Organization)。 你想想，川普此舉為啥？當然是為了更方便親近更多的美女！

1997年，曾贏得「環球小姐」旗下「美國小姐」選美后冠的普瑞琴(Carrie Prejean)爆料說：她驚訝地發現，綵排時川普會親自對參賽者樣貌身材評頭品足。而川普集團內部開會時，他也會不時打斷日常業務的討論，轉而評論女人的身材。

▲伊凡卡在紐約聯合國機構出席活動時，大方激凸的畫面，（圖／達志影像／美聯社）

▲ 伊凡卡在紐約聯合國機構出席活動時，大方激凸，（圖／達志影像／美聯社）

1997年美國「妙齡小姐選美大賽」(Miss Teen USA)期間，川普的長女伊凡卡(Ivanka)在台上幫忙主持活動。坐在觀眾席上的川普轉頭對當時的環姐「布魯克·李(Brook Antoinette Mahealani Lee)說：「你覺不覺得我女兒身材很火辣？她夠辣，對吧？」當時的伊凡卡只有16歲！川普心裡究竟在想些什麼！

2013年的「《環球小姐》選美比賽移到莫斯科舉行。也就是在這裡，爆出川普召妓、並且遭到普丁以具體證據要脅他聽命的傳聞。此一事件的真相，至今仍是一團迷霧。

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