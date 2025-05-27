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國際火線／哈佛普拉斯！　川普禁哈佛招收際國生好棒棒

▲▼ 川普槓哈佛。（圖／合成圖）

川普宣布禁止哈佛招收外籍生，讓人拍手叫好！(圖／合成圖)

文／朱錦華

川普政府的國土安全部22日宣布，撤銷哈佛大學招收國際學生的資格，並強制哈佛現有的國際生轉學，否則這些留學生的簽證將失效；受影響的高達6800人。我沒錢、也沒學歷唸哈佛。基於「見不得別人比我好」的正常心理，我強烈支持川普對哈佛的上述做法，而且應該對所有長春藤名校及知名大學採取相同措施。

上述做法對美國、對川普本人都有極大的好處。我稱之為「哈佛普拉斯」(Harvard Plus)，意思就是「哈佛棒上加棒」！首先，從此哈佛(最好加上其他知名學府)是只屬於於美國人的哈佛；外國人統統滾蛋！美國人民感恩戴德之餘，必定支持川普永遠當總統！

▲ 哈佛大學。（圖／路透）

哈佛是全球知名的頂尖學府。（圖／路透）

二，未來全世界最頂尖的科學家、AI天才、金融人才、醫學權威(族繁不及備載)，全部都是美國人(因為美國境外的大學全都是家家酒，培養不出頂尖人才)。自此，美國將永遠領導天下，毫無敵手。

三，此一做法可有效保障美國白人的優越地位。因為很多留學生來了美國就不肯走。死皮賴臉的想留下來當美國人，搶美國白人的飯碗(尤其是高階、高薪的工作)。以後這些外國留學生都會被趕走，美國白人再也不用擔心好果子都給外國人吃了。

四，此乃抗中的一大厲害殺招。根據哈佛大學統計，截至2024年，來自中國的留學生佔該校所有外籍學生近五分之一(逾1016人)，為最大外籍學生群體。斷了他們的哈佛之路，勢必重創中國未來的國力。

▲▼川普政府與哈佛大學摩擦升級。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 之前哈佛大學出現爭取言論自由學潮，給了川普禁止哈佛招收國際生的籍口。(圖／達志影像／美聯社)

五，此舉可以有效「淨化」美國人口。既然連合法申請進來的外國留學生都給一窩「端」了，非法移民又有何藉口或理由進來或賴著不走？如此一來，將不再有拉丁裔或什麼裔的人混進美國來，可保美國人種「潔白潔白好潔白」！

六，哈佛之所以會被川普拿來開刀，起因之一是該校不願配合川普政府的「打擊校園反猶太活動」政策。之後，川普政府宣布凍結給對哈佛的22億美元(約新台幣712億元)聯邦補助。如今再進一步禁止該校招收外國學生，已足夠向猶太人交心。 猶太裔美國人主宰了美國的政治、金融、學術、媒體等多個階層；如今，請他們多多給川普政府幫襯幫襯吧！

▲▼比利時王位第一順位繼承人伊莉莎白公主（Princess Elisabeth）。（圖／路透）

▲ 比利時王位第一順位繼承人伊莉莎白公主(Princess Elisabeth），也是哈佛學生。(圖／路透)

七，如果有知情識趣的人願意捐獻巨款給川普名下的金庫，川普也未嘗不可法外施恩，給他們一席入學資格。如此一來，川普又多了一個可以發財的管道。

八，據報導，比利時的王位繼承人：伊莉莎白公主也是哈佛外籍生，正在攻讀公共政策碩士學位。這也好辦；只要比利時願意拋開歐溫，單獨跟美國商談對等關稅問題，我想川普是不會吝惜讓公主成為一名哈佛畢業生的。

總結一句，我對川普的景仰和崇拜已到了無法用言語形容的地步，所以已經說不下去了。我在這裡遙祝他政躬康泰、永遠執政！

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