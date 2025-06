川普不考慮聯繫馬斯克！　嗆徹查「與政府合約」：那是一大筆錢

▲馬斯克與川普關係破裂。(組圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)與特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)關係急凍,川普7日在受訪時直言,沒有打算與馬斯克聯繫,並強調將審查馬斯克與聯邦政府的鉅額合約。

根據《路透社》報導,川普7日在空軍一號(Air Force One)上受訪時表示,他沒有想過要聯繫馬斯克,「我沒有想過這件事,我希望他在特斯拉做得好。」他也提到,政府將重新審查馬斯克旗下與聯邦政府相關的合約,「我們會全部檢視,這可是一大筆錢。」

Trump just answered a lot of questions tonight about Elon, as well as his companies. Here were his responses to each question:



Trump tonight on Elon Musk: “I hope he does well with Tesla. I just wish him well.”



Trump on if he will cancel Elon’s companies government contracts:… pic.twitter.com/2jnaYtmQXj