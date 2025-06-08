川普不考慮聯繫馬斯克！　嗆徹查「與政府合約」：那是一大筆錢

▲馬斯克與川普關係破裂。（組圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）關係急凍，川普7日在受訪時直言，沒有打算與馬斯克聯繫，並強調將審查馬斯克與聯邦政府的鉅額合約。

根據《路透社》報導，川普7日在空軍一號（Air Force One）上受訪時表示，他沒有想過要聯繫馬斯克，「我沒有想過這件事，我希望他在特斯拉做得好。」他也提到，政府將重新審查馬斯克旗下與聯邦政府相關的合約，「我們會全部檢視，這可是一大筆錢。」

Trump just answered a lot of questions tonight about Elon, as well as his companies. Here were his responses to each question:



Trump tonight on Elon Musk: “I hope he does well with Tesla. I just wish him well.”



Trump on if he will cancel Elon’s companies government contracts:… pic.twitter.com/2jnaYtmQXj — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) June 7, 2025

根據《美聯社》報導，馬斯克旗下事業與美國聯邦政府之間有多項高額合約，從太空探索科技公司SpaceX、電動車製造商特斯拉（Tesla），到人工智慧公司xAI等，均與聯邦資金或補助有密切關係。川普的談話雖未點名施壓，但已釋出強烈訊號，顯示這場馬川交惡風波恐將延燒至政治與商業領域。

白宮匿名官員透露，川普甚至可能處理掉自己三月買下的紅色特斯拉Model S，這輛車曾被展示在白宮草坪，象徵當時他與馬斯克關係相當密切。

不過馬斯克對川普的態度也毫不留情。他未正面回應川普言論，而是繼續在自家社群平台X上轉發多則批評「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）的貼文，指控該法案將重創共和黨政治前景，還會導致美國債務突破36.2兆美元。

馬斯克進一步呼籲成立一個能代表「80%中間選民」的新政黨，並表示應在明年選舉中將「背叛人民的政客」全面換掉。儘管知情人士透露，馬斯克怒氣已稍微平息，可能考慮修復與川普的關係，但目前兩人劍拔弩張的情勢依舊未見緩解。

分析認為，這場高調內訌若持續發酵，恐對共和黨2026年期中選舉造成不小衝擊。馬斯克已表明將縮減政治捐款，若矽谷其他科技巨頭也選擇與川普保持距離，可能進一步削弱川普在商界的金援與支持。