嚴凱泰女兒轉大人！名媛生活火辣照曝光　網酸：連自家車都不開

▲裕隆集團前董事長嚴凱泰女兒轉大人，公開IG帳號掀討論。（翻攝IG@Michelle）

裕隆集團前董事長嚴凱泰2018年因食道癌病逝，與妻子嚴陳莉蓮育有一雙兒女，而掌上明珠嚴珮瑜（Michelle）如今約已21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。

近日有網友分別在Threads、Dcard上發文，內容都在討論嚴珮瑜的名媛生活、轉大人。其中一名網友在Threads大呼「好扯…這是嚴凱泰女兒嗎，下輩子我也要當豪宅千金」，並分享嚴珮瑜公開的IG照片，只見嚴珮瑜公開的IG自介標註自己本名，照片也從當年小女孩轉大人，長相比過去精緻許多，也不吝嗇地分享辣照。

Threads貼文一曝光，隨即吸引198萬人次瀏覽，「超級美的」、「第一次看到千金也能有89網美的氣質，開眼界了」、「偷錶去賣的那個女兒嗎？」「五官整了效果還是很有限」、「代表作：偷老爸錶給男友換錢」。另外，該網友的文章也釣到嚴珮瑜親自用貼圖做回應。

▲嚴凱泰女兒嚴珮瑜拍的車子引發網友關注。（翻攝IG@Michelle）

其中大票最為關注的是嚴珮瑜竟不是開自家品牌車，IG分享的則都是賓利，「家那破車怎不開，要開賓利」、「他們家真的很堅持不開自家的車，連隨便假一下都不願意」、「台灣造車70年真的是一場悲劇，造出富五代一家人」。

回顧2019年，當時嚴珮瑜在父親的追思會中，感性的朗讀給父親嚴凱泰的信，並稱有一天會拿到駕照，「開你的車去看你」，如今則被網友看到開賓利，意外掀起關注。

▲嚴珮瑜IG分享照片超火辣。（翻攝IG@Michelle）

事實上，嚴凱泰的小公主2023年才爆出，祕戀前效力裕隆納智捷的球星吳季穎，還疑為了愛，讓對方取得父親生前收藏的3只AP愛彼名錶，最後吳季穎把其中2只、總計要價近千萬元的經典錶款，賣給台北一家知名鐘錶行，事件才曝光，也讓裕隆高層大為震怒，立即派人將錶買回。

▲網友發文討論嚴凱泰女兒，也意外釣到裕隆小公主回應。（翻攝IG@Michelle）



