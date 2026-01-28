迎春購好禮！花蓮年貨大街熱鬧登場　4大主題區親子採買同樂

▲花蓮縣府舉辦年貨大街宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府主辦的「2026花蓮年貨大街」，將於 2月11日至2月15日每日下午 5時至10時，在花蓮日出大道熱鬧登場。今年活動以「幸福遊樂園」為主題，串聯太平洋燈會與東大門夜市，打造兼具年節採買、親子同樂與觀光消費的年節盛會。

花蓮縣府28日舉辦活動宣傳記者會，縣長徐榛蔚提前向外界揭示活動亮點與精彩內容。現場規劃四大主題區、近百家優質攤商進駐，匯集產地直送的豐富年貨，並推出多項消費回饋與抽獎活動，邀請鄉親與全國遊客一同走進花蓮，迎接熱鬧喜氣的馬年新春。

徐榛蔚表示，花蓮年貨大街秉持永續花蓮理念，推廣在地低碳蔬食與精緻農特產，讓民眾能一站式購足最優質、CP值最高的年節好物。今年適逢馬年，活動特別以旋轉木馬為設計核心，串聯日出大道上的太平洋燈會及城市空間藝術節，將整條大道轉化為融合採買、表演與藝術氛圍的「藝術大道，誠摯邀請全台遊客來到花蓮，感受「花蓮出品、必是好物」的獨特魅力與新春喜慶。

農業處長陳淑雯說明，花蓮年貨大街已成為鄉親年節採買的重要平台，今年特別規劃「人氣商家慶新春」、「五穀豐登備新春」、「百寶萬貨迎新春」及「恭逢伴禮賀新春」四大主題區，讓民眾在充滿遊樂園氛圍的街區中輕鬆選購年節所需。活動期間除發送限量折價券紅包外，現場消費 滿250元 即可獲得摸彩券與遊戲券，每日皆有機會抽中花蓮－韓國來回機票、飯店住宿券、團圓年菜組 等豐富好禮；活動最終日更將加碼抽出 iPhone 17、Switch遊樂器及無線藍牙喇叭 等大獎，為年節採買增添驚喜。

除年貨採買外，活動現場亦融入多元親子互動體驗，特別設置夢幻的「旋轉木馬遊樂區」，並規劃手作體驗與親子藝文共融繪畫比賽，讓孩子盡情發揮創意，大人安心選購年貨，讓年節採買成為全家共享的美好回憶。

與會貴賓包括花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣議員韓林梅、邱光明、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、以及各鄉鎮市農會總幹事、理事長及理監事等人見證。

花蓮縣政府誠摯邀請全國民眾於春節期間蒞臨日出大道，走進專屬花蓮的年節樂園，在熱鬧溫馨的年味中，感受花蓮的活力與人情味。活動最新資訊請持續關注「花蓮縣政府農業處」官方臉書粉絲專頁。

