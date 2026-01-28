　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男約會全程「狂用ChatGPT尬聊」 　女好奇問1問題竟抓包他已婚

▲▼ChatGPT,Sam Altman。（圖／達志影像／美聯社）

▲ChatGPT。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

許多現在人愈來愈習慣使用AI協助生活大小事，然而美國紐約一名女子分享，與一名男子約會時，因為對方過度依賴ChatGPT，意外揭發一個令人錯愕的真相。

男約會全靠AI　27歲女傻眼

美國約會專家安德森(Blaine Anderson)在網路上分享，紐約一名27歲女子告訴她的特殊約會經驗。這名單身女子表示，她和一名40多歲從事金融業的男子約會時，注意到對方非常依賴ChatGPT，整個約會過程中不斷靠AI來產生話題或是給予回覆。

女子表示，約會時男子會用ChatGPT查詢雞尾酒的知識，還把ChatGPT的回覆大聲唸給她聽，讓她覺得非常尷尬，當她開玩笑暗示對方似乎太沉迷AI時，沒想到對方回答，「它是我最好的朋友，你想問它什麼都可以」，還把手機遞給她。

ChatGPT洩密　男子竟然已婚

女子拿到手機後向ChatGPT輸入，「告訴我一件你不會告訴任何人，但你真的很欣賞我的事」，沒想到ChatGPT回答，「我喜歡你對妻子很體貼，對孩子是個慈父」，她才發現對方竟然已婚。

貼文曝光後獲得550多萬點閱，許多網友笑稱，「這就是為什麼第一次約會不應該帶你的AI好友」、「朋友很快就變成敵人」、「AI真的不會說謊」、「他忘了他的好朋友不會保守秘密」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南橫公路死亡車禍！　騎士滿地血亡
快訊／235雞屍確診禽流感！　指向台中養雞場棄置
快訊／逃亡美國3年！　金錢豹總裁入境台中遭逮
包給陳漢典禮金被嫌少！　小S「神回1句」擊爆全場
南橫一家5口亡　「14歲獨活兒」近況曝
全程最催淚！霍諾德征服台北101「這一幕」　川普孫女感動按讚
女買晚餐遭撞飛慘死！　肇逃毒駕男落網了
快訊／中華男籃新16人名單出爐　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

服飾店驚見「92歲白髮婦」為生計搬貨工作　女客募250萬助她退休

青少年TikTok挑戰「暴力踹門惡作劇」　3歲約克夏嚇壞衝馬路斃命

女在家生產胎位不正　產婆暴力接生「扯斷新生兒頭部」當場身亡

暴風雪聽到求救聲！夫妻開門驚見「凍僵橘貓」　入屋秒睡翻超萌

惡男把21歲女「拖進火車廁所中」性侵　回座再對17歲女乘客下手

黑狗開心出遊發現「被載回收容所」　秒露哀傷眼神700萬網心碎

2少年凍死雪地　忠心比特犬「零下守護小主人遺體4天」發抖拒離開

日23歲女模駕照美翻！　網讚「比AI還正」卻因1句話被轟假掰

忘光一切只記得愛妳！失智翁再次求婚　愛妻點頭：我願意

台籍詐騙車手日本現形！不會說日文照樣收黃金　警方埋伏當場逮人

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

日23歲女模駕照美翻！　網讚「比AI還正」卻因1句話被轟假掰

忘光一切只記得愛妳！失智翁再次求婚　愛妻點頭：我願意

台籍詐騙車手日本現形！不會說日文照樣收黃金　警方埋伏當場逮人

男約會全程「狂用ChatGPT尬聊」 　女好奇問1問題竟抓包他已婚

全程最催淚！霍諾德征服台北101　「這一幕」讓川普孫女感動按讚

路透：中國批准進口首批輝達H200晶片　優先供貨3大網路巨頭

俄兵穿「隱形斗篷」被炸　同袍剩內褲倒綁樹上、逼吃白雪畫面曝

撼動全球金價？　日本IHI研發「海水煉金術」要撈海底50億噸黃金

快訊／韓前總統夫人金建希炒股、收賄　一審法官判1年8個月

印度墜機5死官員喪命！　飛機殘骸燒到焦黑畫面曝光

嘉義警局防搶演練逼真　搶匪逃逸即時攔截成功

沖繩JUNGLIA超詳細攻略！盤點必玩地標設施　高空滑索飛越叢林

影／花盆從天而降！　烤魚店老闆「差2秒死」被流浪貓救一命

快訊／魂斷南橫公路！機車 、自小客相撞滿地血　騎士搶救無效亡

日23歲女模駕照美翻！　網讚「比AI還正」卻因1句話被轟假掰

忘光一切只記得愛妳！失智翁再次求婚　愛妻點頭：我願意

綠北市人選成謎！賴清德讚卓內閣「會做事團隊」　盼黨內多宣傳

高中木聯／花東大戰僅5投撐4場　胡佳樂後援守成助成功商水過關

冷冬不冷心　水噹噹協會14年守護弱勢家庭

台日消防交流再深化！東京消防廳教官駐新北3週…精進救災技術

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

國際熱門新聞

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

辦公室傳呻吟聲　公司創辦人激戰女下屬

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

女優曾12小時激戰1057男！新計畫急喊卡

韓「戀童淫魔」趙斗淳再度入獄！

黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁揚近2％

印度爆立百疫情　亞洲各國加強邊境檢疫

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突退選

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

伊朗19歲重機網美被射殺　官媒：車禍意外

台積電奪冠！全球50大非美國科技公司排名曝

霍諾德征服台北101「這一幕」最催淚！川普孫女感動

看透科技巨頭？　「國會女股神」狠砍蘋果、輝達

女在家生產　產婆暴力接生「扯斷嬰兒頭」

更多熱門

相關新聞

Google推出月費260元AI Plus會員

Google推出月費260元AI Plus會員

Google 近期在台灣市場調整 AI 訂閱布局，今（28日）正式推出「Google AI Plus」方案，主打更低門檻的月費與完整 AI 工具整合，正面迎戰 OpenAI 推出的 ChatGPT Go 會員方案。

ChatGPT廣告定價策略曝光

ChatGPT廣告定價策略曝光

因風暴紐約、巴爾的摩與休士頓周一關閉　周二估計恢復正常作業

因風暴紐約、巴爾的摩與休士頓周一關閉　周二估計恢復正常作業

ChatGPT引用Grokipedia極端言論惹議

ChatGPT引用Grokipedia極端言論惹議

蘋果高層用過ChatGPT後轉向積極佈局AI

蘋果高層用過ChatGPT後轉向積極佈局AI

關鍵字：

約會ChatGPTAI生活已婚紐約Blaine Anderson

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

陳漢典收到紅包了！

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面