



▲ChatGPT。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

許多現在人愈來愈習慣使用AI協助生活大小事，然而美國紐約一名女子分享，與一名男子約會時，因為對方過度依賴ChatGPT，意外揭發一個令人錯愕的真相。

男約會全靠AI 27歲女傻眼

美國約會專家安德森(Blaine Anderson)在網路上分享，紐約一名27歲女子告訴她的特殊約會經驗。這名單身女子表示，她和一名40多歲從事金融業的男子約會時，注意到對方非常依賴ChatGPT，整個約會過程中不斷靠AI來產生話題或是給予回覆。

Just spoke with a 27-year-old single woman in NYC who went on a date last night with a late-40s finance guy.



The guy is using ChatGPT on his phone throughout their meal (e.g. asking about the history of their cocktails, and reading the responses out loud to her).



Toward the end… — Blaine Anderson (@datingbyblaine) January 26, 2026

女子表示，約會時男子會用ChatGPT查詢雞尾酒的知識，還把ChatGPT的回覆大聲唸給她聽，讓她覺得非常尷尬，當她開玩笑暗示對方似乎太沉迷AI時，沒想到對方回答，「它是我最好的朋友，你想問它什麼都可以」，還把手機遞給她。

ChatGPT洩密 男子竟然已婚

女子拿到手機後向ChatGPT輸入，「告訴我一件你不會告訴任何人，但你真的很欣賞我的事」，沒想到ChatGPT回答，「我喜歡你對妻子很體貼，對孩子是個慈父」，她才發現對方竟然已婚。

貼文曝光後獲得550多萬點閱，許多網友笑稱，「這就是為什麼第一次約會不應該帶你的AI好友」、「朋友很快就變成敵人」、「AI真的不會說謊」、「他忘了他的好朋友不會保守秘密」。