綠北市人選成謎！賴清德讚卓內閣「會做事團隊」　盼黨內多宣傳

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、立委王世堅頻被點名披綠袍選台北市長，前立委段宜康日前賣關子「請大家不要急，這個候選人可能現在有更重要的任務必須要完成」，希望這個候選人能答應代表民進黨在首都參選。外界猜此人為鄭麗君，但鄭麗君多次否認。而民進黨今（28日）召開中執會，據轉述，黨主席賴清德在開會尾聲時特別提到，從台南風災、花蓮馬太鞍堰塞湖事件等，卓榮泰帶領的是會做事團隊、也有聽到地方聲音，請大家多多宣傳。此番發言也耐人尋味。

民進黨今召開中執會，據與會人士轉述，賴清德致詞時表示，總預算、國防特別條例至今遲遲未審，呼籲朝野各黨，儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委及審議，讓政府得以順利推動施政，台灣是民主國家，朝野政黨各有不同立場，可以相互競爭，但在面對國家安全與人民福祉時，必須團結一致，切勿讓政黨利益凌駕於國家整體發展之上。

賴清德在會議最後特別強調，台南風災有陳金德政委、花蓮馬太鞍堰塞湖事件有季連成政委、還有台中豬瘟應對、台美關稅談判成果等，都可看出卓榮泰帶領的內閣是會做事的團隊。

賴清德也提到，包括最近的提高老農津貼、國民年金等等，這些都是地方反映的事情，卓榮泰率領的內閣團隊都有收到也有努力做到，也是為了台灣整體的社會安全，希望中執委多多宣傳卓榮泰「會做事內閣」的好政績。