屏東嬤騎車買晚餐…遭汽車「闖紅燈撞飛」慘死！肇逃毒駕男落網了

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉新埔路與仕絨路口27日傍晚發生一起奪命車禍！一名71歲傅姓婦人騎車行經該處時，遭一輛自小客車闖紅燈猛力撞上，而汽車駕駛肇事後，非但沒有停車查看，反倒踩油門加速逃逸。傅女經緊急送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。警方調閱附近監視器畫面展開追緝，於當晚在高雄將肇事駕駛逮捕歸案，並在車內起出各式毒品。

▲屏東毒駕撞死老婦還肇逃，犯嫌高雄落網了。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方27日傍晚5時許接獲民眾通報，新埔路與仕絨路口發生嚴重車禍，隨即派員趕赴現場處理，抵達後發現，傅姓婦人傷勢相當嚴重，趕緊將人送醫搶救。初步調查，傅女事發當時是要外出買晚飯，她騎車依燈號直行，孰料，卻遭一輛闖紅燈的自小客車撞上。

由於撞擊力道猛烈，自小客車擋風玻璃蜘蛛網狀碎裂，機車車頭也嚴重毀損，事故地點馬路上滿是車殼碎片以及傅女的大片血跡，相當駭人，而肇事車輛釀禍後隨即揚長而去，行徑相當惡劣。

警方隨即成立專案小組展開追緝，經調閱監視器畫面後，鎖定肇事車牌，發現該車經常出入於高雄鳳山區某停車場，立即前往調閱該處的監視器，眼尖員警發現一輛特徵相符的車輛正駛入停車場內，經比對車輛撞擊痕跡確認該車即肇事車輛，隨即通報高雄市鳳山分局員警協助支援包夾圍捕。

警方27日晚間10時許成功逮捕42歲吳姓駕駛，並在車內查獲安非他命3小包、不明粉末2包、毒品殘渣袋10袋、不明粉末1包、粉色藥丸1顆、依托咪酯煙彈加吸食器1組（煙彈7.24公克）、依托咪酯煙油2罐共9.37公克、藥鏟2支、安非它命吸食器1支、手機2支、空氣槍4支、手槍1支及肇事自小客車一部等相關證物。

警方針對吳男施以唾液快篩檢測呈第一級及第二級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例、肇事逃逸致死及公共危險罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦並建請檢察官聲押。