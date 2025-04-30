國際火線／「魔童」川普鬧地球滿百日：世界翻轉中！

▲ 川普親自發行迷因幣TRUMP，短時間內市值突破百億美元。（圖／翻攝自Truth Social／Donald J. Trump）

文／朱錦華

4月29日是美國總統川普第二任期「滿百日之喜」。諷刺的是，CNN前一天公布的民調調示，他的支持度僅41%，創70年來歷任總統就職百日時的最低紀錄(包括他自己的第一任時)。為什麼會這樣？這當然主要跟他甫上任就激烈開打的關稅戰有關。

我在《道德終結者：川普「本我惡魔」的勝利！》一文裡說過，川普應該是美國近百年來最具有毀天滅地能力的總統。他同時扮演上帝與魔鬼，擁有超棒的創意，同時又具有極大的破壞力。他今天恣意破壞的底氣，來自贏得第二個任期時廣大川粉及對民主黨失望者的支持。

▲ 川普上任後簽署一拖拉庫加徵關稅的行政命令，讓對美貿易國嚇得瑟瑟發抖。(圖／路透社)

川普骨子裡有類似「魔童」哪叱的「反斗」因子。在父親嚴厲管教下，他 的童年應該很不快樂(15歲那年，因為上學時帶了一把彈簧刀，結果被老爸送去唸軍校)。如今的他有點像是返老還童(回到嬰兒期)。套一句以前著名的廣告用語：「只要我喜歡，有什麼不可以」？所以，他又有了一個中文名字，叫「任我行」！

川普在第二任期前一百天內的所作所為，對美國及全世界都已產生極其深遠的影響，甚至可能從此改變了兩者。舉其大者如下：

一，川普一手摧毀了美國拉拔起來的WTO國際貿易體系，他改走單邊主義，逐一跟貿易對手國談關稅，威迫利誘，予取了求。WTO很可能從此被徹底瓦解。

▲ 在川普單邊主義衝擊下，世界貿易組織(WTO)瀕臨瓦解。（圖／路透）

二，他粉碎了全球的產業供應鏈。全球化有好有壞；但它的重要功用之一，是讓全球工業分工，各盡所能，各取所需，讓全球人民盡可能獲得價廉物美的產品。但川普因為想把製造業拉回美國，斬斷了全球供應鏈，美國製造業一時三刻根本無法接上去，物價能不飆漲？

三，川普在全球卯起來退群，甚至可能退出北約；並意圖拉攏俄羅斯一起抗中。這意味著他將徹底改變美國自二戰以來的戰略思維和結盟關係，全球的戰略部署將出現大搬風。

四，川普意圖再度颳起19世紀時帝國主義野蠻的吞併風：揚言要吞併加拿大、格陵蘭、加薩走廊、以及接管巴拿馬運河，妄想建立一個「美利堅大帝國」，嚴重衝擊全球地緣政治。

▲ 加拿大自由黨贏得大選，新總理卡尼對美國的態度是軟是硬值得關注。（圖／路透）

五，川普利用裁撤聯邦政府機構及大規模裁員等手段，開始改造美國的政治及政府結構，為自己的擴權甚至是連任舖路。美國會不會出現一個法西斯的大獨裁者，未來三年多的發展值得密切關注。

六，川普迄今最大的「成就」，是完全打破所有加諸在美國總統身上的道德束縛。他可以起用一大堆有道德瑕疵的人擔任要職。他可以明目張膽在自己的社群平台「真實社群」(Truth Social)裡發文說「現在是買入好時機」，涉嫌股市內線交易讓親友獲利。他甚至發行以自己名字命名的迷因幣：「川普幣」，首批10億枚，當中8億枚由川普旗下的兩家公司擁有。發行不到一天，所有「川普幣」的總市值超過270億美元，川普持有資產價值超過200億美元。一個超級大國元首搞錢搞到如此地步，真是讓人嘆為觀止！

▲ 紐約市警方進入哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓，逮捕示威學生。（圖／路透）

七，他重創了「美國第一修正案」保障的言論自由權：以「反猶」的罪名將參與「挺巴勒斯坦校園示威」的哥倫比亞大學生哈里爾(Mahmoud Khalil)驅逐出境。他又以削減聯邦補助款、甚至撤銷學校的免稅資格等手段，對哈佛及其他精英學府施壓，使其俯首貼耳，消滅校園內的所有「雜音」。

川普施政滿百日的恣意妄為根本罄竹難書。這一切，最後結果是「讓美國再度偉大」，還是讓全球經濟衰退、甚至推向經濟大蕭條？未來歷史定必深刻銘記。