　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

撼動全球金價？　日本IHI研發「海水煉金術」要撈海底50億噸黃金

▲▼黃金,金價。（圖／路透）

▲ 近20年來金價飆漲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黃金價格持續飆漲，相較20年前已上漲約10倍。地緣政治風險與通膨疑慮下，避險資金不斷湧入貴金屬市場之際，日本重工業巨擘IHI正研發一項驚人技術——從海水中提煉黃金，可能徹底改變金價走勢。

全球海洋藏50億噸黃金　為人類開採量2萬倍

《商業內幕》報導，根據研究估算，全球海洋中溶解著約50億噸黃金，多達人類有史以來開採總量的2萬倍。IHI主任研究員福島康之投入10年心血，開發出名為「生物吸附」的技術，透過特殊藻類從海水中萃取黃金。這項技術本身已經成熟，目前正朝商業化階段邁進。

福島受訪時表示，若海水取金技術達到經濟規模，金價確實可能下降。他指出，人們常說人類已開採18萬噸黃金、地底還有5萬噸可採儲量的說法其實存在誤解，因可採儲量定義會隨著技術進步和價格變動而改變，就像石油產業一樣，過去被視為廢棄物的低品位礦石，現在都能重新利用。

藻類吸附黃金離子　還原效率遠勝其他元素

這項突破性技術的核心在於藻類，海水中的黃金以氯化金等離子形式存在，單純蒸發海水只會留下鹽分，而福島康之團隊利用藻類的化學特性，當氯化金接觸藻類時會發生反應，脫去氯離子還原成金屬黃金。他說明，「黃金是離子化傾向最低的金屬，代表最容易被還原」，雖然其他金屬也會反應，但黃金的吸附效率遠高於其他元素。

而此技術中的關鍵藻種來自日本東北地區一處溫泉，水溫超過50度且呈強鹼性，是一般藻類和植物無法生長的嚴酷環境。福島2017年透過產學合作取得樣本，雖然他本身專攻陶瓷領域、對生物學並不在行，但憑著網路資料摸索，最終成功在實驗室培養。由於提供藻種的專家已退休，目前已無法再從原產地取得相同藻類。

百年前諾貝爾得主曾挑戰　因成本過高放棄

從海水提煉黃金並非全新概念，約100年前以「哈伯法」聞名的諾貝爾化學獎得主哈伯（Fritz Haber），就曾為償還德國戰後賠款而投入此計畫，但因成本過高放棄。福島回憶，他中學時期從科普讀物得知這段歷史，「能讓諾貝爾獎得主都放棄的計畫，果然不簡單」。

濃度是最大瓶頸　海中實測遭螃蟹海參啃食

目前最大瓶頸仍是濃度問題，每噸海水僅含約1000萬分之1克黃金，而回收1克黃金需要的水量相當於整座中禪寺湖。雖然實驗室條件下，藻類可吸附自身重量10%的黃金，但在真實海水環境中，效率可能大幅下降至10萬分之1，甚至是百萬分之1。團隊也曾在海中實測，藻類卻被螃蟹、海參啃食，或被微生物分解。

福島坦言，要讓海水取金具備商業可行性，「金價可能還要再漲100倍」，現階段策略是先從溫泉水或礦山廢水等高濃度水源著手，只要找到合適場域，技術隨時可以投入運用。

黃金若變普及材料　工業應用潛力大幅擴展

福島認為，黃金真正價值不在裝飾或投資，而在其優異物性，因黃金不會生鏽、導電性極佳，產業應用潛力很大。他指出，目前電子基板已使用黃金，若價格下降，工業用途將大幅擴展，一旦海水中的黃金能被利用，「實際上儲量相當於銅或鐵」，黃金將從稀有金屬轉變為普及材料，用途不再侷限於投資與珠寶領域。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空拍機投毒！　張美阿嬤農場發聲：兒子是巨嬰
一堆人模仿霍諾德攀爬101　起點處「拉封鎖線」
柯文哲有工作了！　民眾黨宣布新人事
台中女被房東趕出門！　帶1歲兒搭帳篷睡公園
沒讓座！　68歲男北捷狠揍20歲男
刮刮樂大獎連發！　咬錢蟾蜍、貴賓狗伸爪、夢到燕子築巢中百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄兵穿「隱形斗篷」被炸　同袍剩內褲倒綁樹上、逼吃白雪畫面曝

撼動全球金價？　日本IHI研發「海水煉金術」要撈海底50億噸黃金

快訊／韓前總統夫人金建希炒股、收賄　一審法官判1年8個月

印度墜機5死官員喪命！　飛機殘骸燒到焦黑畫面曝光

再度入獄！韓「戀童淫魔」趙斗淳破壞電子腳鐐　遭法官判刑8個月

醫師手滑按錯！　3周大早產女嬰遭誤打「5倍藥劑」慘死

女在家生產胎位不正　產婆暴力接生「扯斷新生兒頭部」當場身亡

致死率75%！印度立百疫情「感染源未明確」　世衛發聲

台積電奪冠！全球50大非美國科技公司排名曝　台灣這10家上榜

服飾店驚見「92歲白髮婦」為生計搬貨工作　女客募250萬助她退休

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

俄兵穿「隱形斗篷」被炸　同袍剩內褲倒綁樹上、逼吃白雪畫面曝

撼動全球金價？　日本IHI研發「海水煉金術」要撈海底50億噸黃金

快訊／韓前總統夫人金建希炒股、收賄　一審法官判1年8個月

印度墜機5死官員喪命！　飛機殘骸燒到焦黑畫面曝光

再度入獄！韓「戀童淫魔」趙斗淳破壞電子腳鐐　遭法官判刑8個月

醫師手滑按錯！　3周大早產女嬰遭誤打「5倍藥劑」慘死

女在家生產胎位不正　產婆暴力接生「扯斷新生兒頭部」當場身亡

致死率75%！印度立百疫情「感染源未明確」　世衛發聲

台積電奪冠！全球50大非美國科技公司排名曝　台灣這10家上榜

服飾店驚見「92歲白髮婦」為生計搬貨工作　女客募250萬助她退休

加速校園污水接管　台南投入2.3億元將完成31校工程

台美關稅底定工具機廠按讚　整機到傳動產業再升級

高市早苗喊「國會沒過半就下台」　王鴻薇酸：反觀賴清德選輸翻桌

DFA是一把「雙面刃」！鄭宗哲更篤定留美繼續打拚：最好的我還沒到

「白化嬌客」彰化現蹤！白玉米蛇寒流中迷路　1/30開放抽籤領養

台股封關不封頂！開門見喜遍地開花　挑戰最猛元月漲點！

過年採買熱潮升溫！豐原太平洋百貨推新春福袋　中獎率達50％

謝金河：低基期股窗外有藍天　悟蔡明興的魚尾巴理論

出道29年來首次！　蔡健雅生日宣布喜訊：時間到了

矽光子股價炒翻天！聯亞收900元漲停價　2025年每股賺4.66元

【奶音可愛爆擊】弟弟下課追上來送老師小玫瑰♥

國際熱門新聞

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

辦公室傳呻吟聲　公司創辦人激戰女下屬

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

女優曾12小時激戰1057男！新計畫急喊卡

黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁揚近2％

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突退選

印度爆立百疫情　亞洲各國加強邊境檢疫

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

韓「戀童淫魔」趙斗淳再度入獄！

伊朗19歲重機網美被射殺　官媒：車禍意外

看透科技巨頭？　「國會女股神」狠砍蘋果、輝達

破紀錄大雪！札幌夜間列車停駛2天

華府智庫學者直指「台灣走後門」：制度設計操縱貨幣

即／金建希炒股、收賄　一審遭判1年8個月

更多熱門

關鍵字：

標籤:黃金提煉海水取金生物吸附金價飆漲日本IHI

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

Toyz獄中結婚了！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

陳漢典收到紅包了！

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面