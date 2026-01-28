撼動全球金價？　日本IHI研發「海水煉金術」要撈海底50億噸黃金

▲ 近20年來金價飆漲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黃金價格持續飆漲，相較20年前已上漲約10倍。地緣政治風險與通膨疑慮下，避險資金不斷湧入貴金屬市場之際，日本重工業巨擘IHI正研發一項驚人技術——從海水中提煉黃金，可能徹底改變金價走勢。

全球海洋藏50億噸黃金 為人類開採量2萬倍

《商業內幕》報導，根據研究估算，全球海洋中溶解著約50億噸黃金，多達人類有史以來開採總量的2萬倍。IHI主任研究員福島康之投入10年心血，開發出名為「生物吸附」的技術，透過特殊藻類從海水中萃取黃金。這項技術本身已經成熟，目前正朝商業化階段邁進。

福島受訪時表示，若海水取金技術達到經濟規模，金價確實可能下降。他指出，人們常說人類已開採18萬噸黃金、地底還有5萬噸可採儲量的說法其實存在誤解，因可採儲量定義會隨著技術進步和價格變動而改變，就像石油產業一樣，過去被視為廢棄物的低品位礦石，現在都能重新利用。

藻類吸附黃金離子 還原效率遠勝其他元素

這項突破性技術的核心在於藻類，海水中的黃金以氯化金等離子形式存在，單純蒸發海水只會留下鹽分，而福島康之團隊利用藻類的化學特性，當氯化金接觸藻類時會發生反應，脫去氯離子還原成金屬黃金。他說明，「黃金是離子化傾向最低的金屬，代表最容易被還原」，雖然其他金屬也會反應，但黃金的吸附效率遠高於其他元素。

而此技術中的關鍵藻種來自日本東北地區一處溫泉，水溫超過50度且呈強鹼性，是一般藻類和植物無法生長的嚴酷環境。福島2017年透過產學合作取得樣本，雖然他本身專攻陶瓷領域、對生物學並不在行，但憑著網路資料摸索，最終成功在實驗室培養。由於提供藻種的專家已退休，目前已無法再從原產地取得相同藻類。

百年前諾貝爾得主曾挑戰 因成本過高放棄

從海水提煉黃金並非全新概念，約100年前以「哈伯法」聞名的諾貝爾化學獎得主哈伯（Fritz Haber），就曾為償還德國戰後賠款而投入此計畫，但因成本過高放棄。福島回憶，他中學時期從科普讀物得知這段歷史，「能讓諾貝爾獎得主都放棄的計畫，果然不簡單」。

濃度是最大瓶頸 海中實測遭螃蟹海參啃食

目前最大瓶頸仍是濃度問題，每噸海水僅含約1000萬分之1克黃金，而回收1克黃金需要的水量相當於整座中禪寺湖。雖然實驗室條件下，藻類可吸附自身重量10%的黃金，但在真實海水環境中，效率可能大幅下降至10萬分之1，甚至是百萬分之1。團隊也曾在海中實測，藻類卻被螃蟹、海參啃食，或被微生物分解。

福島坦言，要讓海水取金具備商業可行性，「金價可能還要再漲100倍」，現階段策略是先從溫泉水或礦山廢水等高濃度水源著手，只要找到合適場域，技術隨時可以投入運用。

黃金若變普及材料 工業應用潛力大幅擴展

福島認為，黃金真正價值不在裝飾或投資，而在其優異物性，因黃金不會生鏽、導電性極佳，產業應用潛力很大。他指出，目前電子基板已使用黃金，若價格下降，工業用途將大幅擴展，一旦海水中的黃金能被利用，「實際上儲量相當於銅或鐵」，黃金將從稀有金屬轉變為普及材料，用途不再侷限於投資與珠寶領域。