台籍詐騙車手日本現形！不會說日文照樣收黃金　警方埋伏當場逮人

▲台籍民眾參與詐騙犯罪，誘騙和歌山縣老婦購買金條，前往超商收件。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本再度傳出台灣人涉嫌加入詐騙犯罪！大阪警方日前逮捕2名不會說日文的台灣籍男子，他們涉嫌充當詐騙集團的車手，負責收取黃金，其他人則佯裝警察與檢察官，誘騙和歌山縣一名70多歲女性購買約1.2公斤、市值約3600萬日圓的黃金，並指示她將金條放置在超商後方，警方研判背後另有操控全局的指示者。

根據日媒《朝日放送電視》，日本大阪府警方以詐欺嫌疑，逮捕38歲台灣籍王姓嫌犯、32歲台灣籍陳姓嫌犯，兩人皆無固定住所，被認為在詐騙集團犯罪中負責向受害者實際收取財物。

警方指出，受害者為居住在和歌山縣的70多歲女性。今年1月初，該名老婦的住處陸續接到多通電話，對方自稱是警察與檢察官，聲稱她涉及某案件，名下資產恐遭凍結，因此進一步要求她，「為了證明自己無罪，必須先購買黃金」。

老婦在對方持續施壓與話術引導下深信不疑。1月23日，老婦將現金3600萬日圓（約新台幣738萬元）匯入一家經營金條買賣的業者帳戶，完成黃金購買程序。等到約1.2公斤的金地金寄達後，詐騙集團再指示她，於27日將裝有金條的紙袋，放置在和歌山縣內某家超商用地內。

警方透露，因為其他縣市警方事前已掌握相關特殊詐騙情報，大阪府警方當天提前加強警戒，並在超商附近埋伏。當兩人現身準備回收紙袋時，警方立刻上前進行盤查，在確認發現金條後，當場將兩人逮捕。

調查顯示，兩名嫌犯皆無法以日語溝通。警方認為，兩人並非直接與被害人聯絡的主謀，背後極可能另有透過電話操控行動的「指示角色」，目前正循線追查詐騙集團的完整結構與幕後人員。