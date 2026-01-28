　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

忘光一切只記得愛妳！失智翁再次求婚　愛妻點頭：我願意

▲▼ 美國失智症男子歐萊利（Michael O’Reilley）忘了已婚39年再次求婚，妻子琳達（Linda Feldman）：我願意 。（圖／翻攝自臉書／The Ivy Berkeley）

▲失智症男子歐萊利忘了已婚39年，再次向妻子求婚。（圖／翻攝自臉書／The Ivy Berkeley）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州77歲男子歐萊利罹患阿茲海默症，記憶逐漸衰退，甚至早已認不出結縭39年的妻子琳達。去年11月，歐萊利突然在琳達來探望期間一把將她拉近，開口問了約莫40年前就問過的問題，「你願意嫁給我嗎？」為了圓滿這份超越記憶的情感，兩人在今年1月10日舉辦婚禮，場面溫馨感人。

遺忘一切卻記得愛妳

華盛頓郵報報導，歐萊利（Michael O’Reilley）過去曾是記憶力超群的公設辯護律師，能不看筆記進行長達4小時的結案陳詞。他與琳達（Linda Feldman）兩人的緣分始於1979年，當時都擔任公設辯護人，雙方均是已婚狀態，僅維持同事情誼，直到數年後各自離婚才開始交往。

兩人舉辦簡單婚禮之後建立起緊密家庭關係，遊歷中國、法國、義大利等多國，共同養育3名子女。但阿茲海默症逐漸侵蝕歐萊利認知能力，就連走出家門都會迷路，如今因病住進伯克利的照護中心。

▲▼美國失智症男子歐萊利（Michael O’Reilley）忘了已婚39年再次求婚，妻子琳達（Linda Feldman）：我願意。（圖／翻攝自臉書／The Ivy Berkeley）

▲歐萊利逐漸遺忘過去的一切，包括琳達的姓名與身分，但她始終陪伴在丈夫身側，細心照顧。（圖／翻攝自臉書／The Ivy Berkeley）

這些年來，歐萊利逐漸遺忘過去的一切，包括琳達的姓名與身分，但她始終陪伴在丈夫身側，細心照顧。就在去年11月，他把琳達拉近，問了一個近40年前就問過的問題，「妳願意嫁給我嗎？」琳達溫柔答應丈夫的求婚，稱「他只記得他愛我，這是始終不變的事」。

照護中心得知此事之後，也決定為他們籌辦一場婚禮。這場婚禮在今年1月10日舉辦，至親好友與照護人員出席。

▲▼ 美國失智症男子歐萊利（Michael O’Reilley）忘了已婚39年再次求婚，妻子琳達（Linda Feldman）：我願意 。（圖／翻攝自臉書／The Ivy Berkeley）

▲這場婚禮在今年1月10日舉辦，儘管歐萊利已分不清人事物，但他當天顯得欣喜若狂。（圖／翻攝自臉書／The Ivy Berkeley）

再次說出「我願意」

婚禮當天約有25名親友出席，由歐萊利女兒夏儂（Sharon Frost）擔任主持人，見證父親再次許下承諾。

儘管歐萊利已分不清人事物，但他當天顯得欣喜若狂。琳達表示，雖然丈夫很多時候不知道她是誰，但情感依然存在，「他總是抱著我、親吻我。總是說著『我愛妳』。」

婚宴結束　她放聲痛哭

隨著婚宴來到結束的這一刻，歐萊利被帶回照護中心，琳達忍不住靠在親人肩上放聲痛哭，直說「就像童話故事結束了」。

儘管這一天最終仍需回歸現實，但琳達強調，這場儀式帶來的愛與快樂會深深烙印永存她的心中，「無論人們正經歷什麼樣的處境，這都是一個充滿希望的故事。愛能跨越最艱難的阻礙」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳國庫！共上繳約468
快訊／新名單！　4檔股「抓去關」
陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭
2男大生「噴飛水溝、掛鐵網」　鮮血直滴雙亡
中國下令　禁抖音團播主「過度美顏」
外送點麥脆雞「驚見5公分銀棒」　麥當勞致歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黑鷹撞客機67死！還原「駕駛艙第一視角」空難瞬間曝　根本閃不了

川普政府不爽！韓青瓦台認「國會投資立法延宕」　他明抵華府談判

亞洲多國嚴防立百病毒！印度宣布「疫情受控」　196接觸者全陰性

伊朗絞刑處決！男遭控替以色列摩薩德做事　轉移車輛藏炸藥

暴瘦剩28kg！韓20萬網紅「罹罕見腎癌」病逝　男友悲痛證實

日眾議院改選「事前投票」今展開！入場券來不及寄　自民黨民調回升

日23歲女模駕照美翻！　網讚「比AI還正」卻因1句話被轟假掰

忘光一切只記得愛妳！失智翁再次求婚　愛妻點頭：我願意

台籍詐騙車手日本現形！不會說日文照樣收黃金　警方埋伏當場逮人

男約會全程「狂用ChatGPT尬聊」 　女好奇問1問題竟抓包他已婚

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

黑鷹撞客機67死！還原「駕駛艙第一視角」空難瞬間曝　根本閃不了

川普政府不爽！韓青瓦台認「國會投資立法延宕」　他明抵華府談判

亞洲多國嚴防立百病毒！印度宣布「疫情受控」　196接觸者全陰性

伊朗絞刑處決！男遭控替以色列摩薩德做事　轉移車輛藏炸藥

暴瘦剩28kg！韓20萬網紅「罹罕見腎癌」病逝　男友悲痛證實

日眾議院改選「事前投票」今展開！入場券來不及寄　自民黨民調回升

日23歲女模駕照美翻！　網讚「比AI還正」卻因1句話被轟假掰

忘光一切只記得愛妳！失智翁再次求婚　愛妻點頭：我願意

台籍詐騙車手日本現形！不會說日文照樣收黃金　警方埋伏當場逮人

男約會全程「狂用ChatGPT尬聊」 　女好奇問1問題竟抓包他已婚

快訊／北市公館商圈驚傳瓦斯外露　女子躺屋內意識不清送醫搶救

黑鷹撞客機67死！還原「駕駛艙第一視角」空難瞬間曝　根本閃不了

台中Hi8活動倒數　市府加碼88萬現金抽獎衝買氣

「等9年」終於贏了！　巫師在家擊敗拓荒者還終止9連敗

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳國庫！共上繳約468萬元

北車百人激戰！東森樂齡四健會連七自摸強勢封王　88歲阿公戰力強

遇過溫熱飲「大杯縮成中杯」超傻眼　網一喝50嵐驚嘆：良心企業

胡椒粉開封沒冰恐吃進致癌物！ 譚敦慈揭調查結果示警

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

校園跳蚤市場結合交通宣導　台東警守護學童安全

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

國際熱門新聞

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

辦公室傳呻吟聲　公司創辦人激戰女下屬

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

女優曾12小時激戰1057男！新計畫急喊卡

韓「戀童淫魔」趙斗淳再度入獄！

黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁揚近2％

霍諾德征服台北101「這一幕」最催淚！川普孫女感動

台積電奪冠！全球50大非美國科技公司排名曝

印度爆立百疫情　亞洲各國加強邊境檢疫

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突退選

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

伊朗19歲重機網美被射殺　官媒：車禍意外

女在家生產　產婆暴力接生「扯斷嬰兒頭」

看透科技巨頭？　「國會女股神」狠砍蘋果、輝達

更多熱門

相關新聞

服飾店驚見92歲婦搬貨工作　女善舉助她退休

服飾店驚見92歲婦搬貨工作　女善舉助她退休

美國佛州一名老婦人雖然已是92歲高齡，為了生計仍在忙碌的服飾店工作，店內女顧客發現後感到不捨，幫忙將她的故事分享在網路上，沒想到成功募得8萬多美元（約台幣250萬元）善款，希望能夠幫助她退休。

青少年TikTok挑戰　害約克夏衝馬路斃命

青少年TikTok挑戰　害約克夏衝馬路斃命

川普怒調韓關稅　不滿「投資沒到位」狂施壓

川普怒調韓關稅　不滿「投資沒到位」狂施壓

美宣布中東軍演　川普：另支艦隊駛向伊朗

美宣布中東軍演　川普：另支艦隊駛向伊朗

美國冬季風暴釀38死！　嚴寒籠罩逾2億人

美國冬季風暴釀38死！　嚴寒籠罩逾2億人

關鍵字：

失智阿茲海默求婚北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

陳漢典收到紅包了！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

捲空拍機投毒案　張美阿嬤農場發聲

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面