忘光一切只記得愛妳！失智翁再次求婚　愛妻點頭：我願意





▲失智症男子歐萊利忘了已婚39年，再次向妻子求婚。（圖／翻攝自臉書／The Ivy Berkeley）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州77歲男子歐萊利罹患阿茲海默症，記憶逐漸衰退，甚至早已認不出結縭39年的妻子琳達。去年11月，歐萊利突然在琳達來探望期間一把將她拉近，開口問了約莫40年前就問過的問題，「你願意嫁給我嗎？」為了圓滿這份超越記憶的情感，兩人在今年1月10日舉辦婚禮，場面溫馨感人。

遺忘一切卻記得愛妳

華盛頓郵報報導，歐萊利（Michael O’Reilley）過去曾是記憶力超群的公設辯護律師，能不看筆記進行長達4小時的結案陳詞。他與琳達（Linda Feldman）兩人的緣分始於1979年，當時都擔任公設辯護人，雙方均是已婚狀態，僅維持同事情誼，直到數年後各自離婚才開始交往。

兩人舉辦簡單婚禮之後建立起緊密家庭關係，遊歷中國、法國、義大利等多國，共同養育3名子女。但阿茲海默症逐漸侵蝕歐萊利認知能力，就連走出家門都會迷路，如今因病住進伯克利的照護中心。

▲歐萊利逐漸遺忘過去的一切，包括琳達的姓名與身分，但她始終陪伴在丈夫身側，細心照顧。（圖／翻攝自臉書／The Ivy Berkeley）

這些年來，歐萊利逐漸遺忘過去的一切，包括琳達的姓名與身分，但她始終陪伴在丈夫身側，細心照顧。就在去年11月，他把琳達拉近，問了一個近40年前就問過的問題，「妳願意嫁給我嗎？」琳達溫柔答應丈夫的求婚，稱「他只記得他愛我，這是始終不變的事」。

照護中心得知此事之後，也決定為他們籌辦一場婚禮。這場婚禮在今年1月10日舉辦，至親好友與照護人員出席。

▲這場婚禮在今年1月10日舉辦，儘管歐萊利已分不清人事物，但他當天顯得欣喜若狂。（圖／翻攝自臉書／The Ivy Berkeley）

再次說出「我願意」

婚禮當天約有25名親友出席，由歐萊利女兒夏儂（Sharon Frost）擔任主持人，見證父親再次許下承諾。

儘管歐萊利已分不清人事物，但他當天顯得欣喜若狂。琳達表示，雖然丈夫很多時候不知道她是誰，但情感依然存在，「他總是抱著我、親吻我。總是說著『我愛妳』。」

婚宴結束 她放聲痛哭

隨著婚宴來到結束的這一刻，歐萊利被帶回照護中心，琳達忍不住靠在親人肩上放聲痛哭，直說「就像童話故事結束了」。

儘管這一天最終仍需回歸現實，但琳達強調，這場儀式帶來的愛與快樂會深深烙印永存她的心中，「無論人們正經歷什麼樣的處境，這都是一個充滿希望的故事。愛能跨越最艱難的阻礙」。