分手川普誰接任馬斯克？美媒點名5位「科技大咖」黃仁勳在列

▲ 川普與馬斯克撕破臉。(圖／路透)



記者許力方／綜合報導

世界上最有權和最有錢的男人上演分手擂台，美國總統川普（Donald Trump）與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）徹底決裂，隨著馬斯克閃辭，兩人過去幾天爆發激烈口水戰，翻臉互嗆、激烈交鋒，誰會接棒馬斯克？成為川普來自矽谷的「科技最佳盟友」引發外界熱烈討論，美媒整理出5位大咖熱門人選。

馬斯克卸任川普政府效率部主管一職，下一位接任者，被認為將成為進入川普核心圈的重要人物，而早在今年1月，川普2.0就職典禮上，矽谷菁英就曾一一亮相在紅毯上，包含蘋果、Meta、Google和OpenAI的高層都有出席典禮，意味著未來入主白宮的科技巨頭並不缺人選。

《商業內幕》報導，馬斯克的退出，代表科技與政治間力量平衡的轉變，出現了新局面，分析師熱烈討論，有望成為馬斯克潛在接班人的人選就藏在典禮中。

▲黃仁勳被點名為接任馬斯克潛在人選。（圖／路透）



一、馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）：Meta執行長。祖克柏的公司曾向川普第二次就職典禮豪捐100萬美元，並在當晚舉辦白色領帶聚會，共同主持這場晚宴，展現與川普政權密切的關係 。

二、奧特曼（Sam Altman）：OpenAI 執行長。奧特曼與川普關係也相當密切，5月曾率團訪問沙烏地阿拉伯，並在川普就直第二天宣布了一項千億美元AI基礎設施計畫，布局符合川普推動科技競賽的方向 。

三、黃仁勳：輝達（nvidia）執行長。雖然黃仁勳缺席川普2.0就職典禮，但參與了川普團中東行，且以技術合作與川普政府建立互動。不過川普政府仍針對高端輝達晶片出口中國有所限制。

四、貝佐斯（Jeff Bezos）：亞馬遜（Amazon）執行長。身為《華盛頓郵報》老闆，曾公開批評川普，與其交惡，後期態度轉暖，支持川普的太空政策，並私下提供政治建議，也對川普的就職典禮政治捐款。

五、皮查伊（Sundar Pichai）：Google執行長。Google在今年4月的一份判決中，被裁定在非法壟斷，導致旗下Chrome業務可能被剝離，這也是近一年內Google第2次受到重創。而他也與其他科技巨頭一同現身川普就職典禮，但仍難以判定與川普的關係。

▼貝佐斯與未婚妻桑切斯出席川普就職典禮，身旁坐著祖克柏。（圖／路透）

