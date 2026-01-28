　
    • 　
>
包給陳漢典禮金被嫌少！小S神回「1句」擊爆全場　網驚呼：殺很深

小S紅包1萬6「被嫌少」！　她理性神回爆擊全場：成年世界的現實

▲小S未出席陳漢典與Lulu婚禮，紅包金額與真實回應意外掀起討論。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）於1月25日晚間在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌、共吸引650位賓客到場祝福，場面星光熠熠。儘管小S並未出席，但她早先受訪時就表示會包紅包祝賀，金額訂在1萬6千元。當時有記者脫口說出「好少喔」，對此，小S以一段理性又誠實的神回應意外掀起網路共鳴，網友紛紛表示「她說出大人世界的真相」、「這不就是我們很多人的人生嗎」，意外讓這場婚禮延伸出一場關於人際現實的討論。

小S（徐熙娣）日前因包給陳漢典婚禮的1萬6千元紅包被記者脫口說出「好少喔」，當記者驚呼金額太少時，小S直言：「我很久沒工作了，而且小孩你知道去讀書很花錢，而且三個。」一句平淡卻充滿現實壓力的回答，立刻在網路上引發大量討論。

陳漢典與Lulu於台北文華東方酒店舉行婚宴，席開70桌，演藝圈眾星雲集。（圖／侯世駿攝）

▲陳漢典與Lulu於台北文華東方酒店舉行婚宴，席開70桌，演藝圈眾星雲集。（圖／CTWANT）

有網友在threads平台發文指出，小S的回應既直接又真實，不僅道出自己財務狀況，更誠實面對與陳漢典的交情程度。她更補上一句：「我跟他交情還好啊，你也知道，我都是在節目上跟人家假裝很好，可是私底下還好，康永哥是真的好。」這番話刺中了許多人在職場中的人際經驗，網友直呼「殺很深」。

原PO進一步分析，職場中我們常與同事看似關係密切，實則多是表面互動，像是一起訂午餐、限動互回、社群互按讚，但真正面對要付出時間、金錢或情感時，才發現彼此只是「還不錯的同事」。他感嘆：「把那層職場的溫情濾鏡撕掉，是會痛沒錯，但至少夠真。」

同時，小S贈送紅包時也別具巧思，她親手寫下六條婚姻叮嚀，包括「跟老婆講話要溫柔、家事你要做、錢各自管好、一週至少做4次、每天都要稱讚她、感恩一切」，甚至加入「老婆生氣就表演狗拉屎變喪屍」的奇招，並附上手繪按讚emoji圖樣，讓陳漢典笑中帶淚，感謝表示：「這個紅包是滿滿滿滿的祝福，真的很有你的風格！愛你哦。」

網友也普遍認同小S的真性情，「沒出席還包紅包就很夠義氣了」、「她敢講交情普通，就已經勝過一堆假面人」、「不是包多少，是她真的懂得祝福的方法」。一場婚禮，因小S的一句真話，讓人看見更真實的人際樣貌，也讓許多成年人的心有了共鳴。

小S紅包袋內親手寫下六項婚姻叮嚀，內容幽默又具個人風格，引發網友熱議。（圖／翻攝自IG，originalpoping）

▲小S紅包袋內親手寫下六項婚姻叮嚀，內容幽默又具個人風格，引發網友熱議。（圖／翻攝自IG，originalpoping）

 

01/26 全台詐欺最新數據

包給陳漢典禮金被嫌少！小S神回「1句」擊爆全場　網驚呼：殺很深

陳漢典收到紅包了！

陳漢典收到紅包了！

陳漢典、LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，邀請約650位親友見證幸福時刻。昔日夥伴小S（徐熙娣）之前曾坦承，她當天雖不會到場，但會包1萬6千元的紅包。對此，陳漢典28日表示收到紅包，仔細閱讀完上面的題字，他忍不住笑說：「真的很有妳的風格！」

