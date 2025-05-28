國際火線／民主尺度與啄木鳥：韓劇與陸劇的比較！

▲《魷魚遊戲》曾登上Netflix非英語劇全球排行榜冠軍。（圖／宣傳海報）

文／朱錦華

中國大陸與韓國目前在戲劇方面都是產量極高的大國；各有各的擁護者，也各自推出過不少精采作品，被拿來比較是難免的。我個人看法：整體來說，韓劇較勝一籌。基本比較如下：

一，從結構來看，陸劇動不動從三、四十集起起，讓觀眾負擔太大。因為絕大多數陸劇都是論集數出售的。集數越多，製作方賣的價錢也就越高。但這也引來觀眾常常詬病陸劇的灌水情形嚴重。大陸廣電局不久前已下達「限集令」(不得超過40集)。這或許可以在相當程度上改善「灌水」問題。

▲肖戰主演的古裝權謀劇《藏海傳》目前正在熱播。（圖／Disney 提供）

相對的，韓劇除了「大河劇」(本國歷史劇)之外，為配合播出的頻道，一般只有16集。如果像是Netflix等串流平台，更只有8集、甚至6集。我認為，一般來說，20集之內是可以把一個故事說好的。8集或6集則暗示它幾乎必然會有第二季(或更多)。

二，劇本來源問題。陸劇多改編自實體或網路小說，這就是為什麼陸劇以長劇偏多的重要原因(集數多等於多賣些錢)。但改編要花不小功夫，而一旦被認為是「魔改」，收視效果往往適得其反。而且，如果有小說被拍成火紅陸劇後，很容易引發原作者繼續自我抄襲、或其他作者一股腦的創作類似的內容。這往往是造成許多陸劇同質性高、內容千篇一律的主要原因(例如古裝復仇劇、虐戀仙俠劇)等。

▲宋慧喬主演的《黑暗榮耀》，是描寫遭霸凌者復仇的經典作品。（圖／翻攝自Netflix Instagram）

相對的，韓劇多是原創劇本、或改編自網路漫畫。前者的好處是：比較好控制故事的篇幅。而且不少劇本因為出於金牌編劇之手，品質也比較有保證。至於後者好處更多。幾乎是連分鏡劇本都替你寫好了！而且，漫畫裡的人物造形、服裝、甚至場景都可供製作方參考，省事不少。

三，題材多樣性的問題。這是陸劇的致命傷。他們有太多的禁忌：在現代劇裡，有關犯罪、暴露社會黑暗面(例如霸凌、因貧富差距造成的迫害)等內容往往都不能碰。批判政府、領導固然不能拍。審視歷史傷痕：例如大躍進、文革、六四事件、高層權力鬥爭更不能拍！於是乎，古裝劇就成了大陸觀眾逃避現實的最佳去處。

▲張若昀、李沁主演的《慶餘年》，是權謀劇的經典。（圖／翻攝自微博／慶餘年）

反觀韓劇，非但涉及社會黑暗面的東西隨你拍、韓國多次政變可以拍、鎮壓人民的「光州事件」更可以大拍特拍！出現在韓劇裡的民主度量，在這一方面韓方可謂完勝陸方。

四，政府的干預問題。中共政府為了保護在「有特色的社會主義」制度下生活的人民，政府三不五時就會出手干預陸劇的內容。例如宮鬥劇火紅時，政府擔憂人心會變壞，因此一度下達了所謂「限古令」(後來取消）。王麗坤、于和偉主演的《封神演義》由於被「魔改」得太離譜，在播出大結局前慘遭腰斬！一齣《山河令》因為引發「耽美風」(同志情)，接下來多齣同類型的陸劇統統被禁！反觀韓劇，政府的干預可謂少之又少，也讓韓劇更能呈現出豐富多樣性面貌。

▲《夫婦的世界》是「19禁」的韓劇。（圖／翻攝自維基百科）

五，描寫情慾的尺度問題。中共政府口口聲聲高喊「復興中華文化」。但是孔老夫子引述《禮記·禮運》的名言：「飲食男女，人之大欲存焉」，政府卻完全聽不進去。

同樣深受儒家文化影響的韓國，他們的網路劇連「19禁」都有了，陸劇卻仍然停留在「禁慾」階段。別說露點了，就是連描寫親暱場面都是「發乎情，止乎禮。」因此，我們看到陸劇裡的男女主角親熱時，都只是一再的親嘴、再親嘴，讓我常常發生彷彿是在看一對啄木鳥在拌嘴的錯覺。

情慾是人性的一部。陸劇裡把它完全抽離，也等於抽離了部分人性，也在相當程度上脫離現實。強制「禁慾」必然會限制戲劇內容的發揮，陸劇在這方面大輸韓劇，也就理所當然了。