國際火線／共諜威脅潛伏：《天外魔花》與《寄生獸》

▲ 描述外星怪物入侵的影集《寄生獸：灰色部隊》。（圖／Netflix提供）

文／朱錦華

英文裡Alien這個字，如今人們的解讀都認為是指「外星人」；或者更驚悚一點，指「異形」。然而這個字原本的意思，是指「外國人」。古語說：「非我族類，其心必異」。其心既然必異，久而久之，演變成其「身」亦異，也就不難理解了。

麥卡錫主義引發的「紅色恐慌」籠罩全美年代，好萊塢拍過不少描述外星人侵略地球的科幻電影。當中的壞蛋外星人，有不少其實是暗喻共諜或共產黨人。跟克林伊斯威特合作過《緊急追捕令》(Dirty Harry)等一系列警匪片的名導演唐席格( Don Siegel)，早年拍過一部科幻恐怖電影《天外魔花》(Invasion of The Body Snatchers,1956)，被公認是描寫外星怪物入侵及暗喻「共黨威脅潛伏」的經典。

▲《天外魔花》裡，男女主角拚命逃離小鎮的畫面。（圖／公共版權照片）

故事敘述外太空生物墜落在美國一座小鎮後，會在民居的後院蛻變成一個巨大的豆莢。然後它會像3D列印機一樣複製屋主的樣貌。複製完成後，外星人遂取代地球人(受害者會被毀去)，逐漸擴散佔領全美。這些「複製人」的特色是冷血、沒有情感。此事被一名醫生發現，他拚了命的逃離小鎮，並且在高速公路上大聲警告來往的車輛：「他們來了！他們來了！」但人們以為他發神經，把他送進瘋人院....。

這部電影叫好又叫座，上映後票房高達300萬美元。2008年，該片獲「美國電影學會」(AFI)票選為「十大經典科幻電影」，與《2001太空漫遊》等鉅作同榜。

▲以軍事基地為背景的《天外魔花》重拍版：《異形基地》。(圖／電影海報)

由於上映當時「紅色恐慌」浪潮仍然熾熱，引發各方激烈爭辯。爭辯最激烈的一點就是：片中「冷血、沒有情感」的外星怪物，是否暗喻共諜或共產黨人？男主角在劇末時一直大喊「他們來了！他們來了！」是否警示共產勢力入侵美國？關於這一點，唐席格後來證實，影片中的確暗藏此一寓意。有趣的是，該片的男主角，名字就叫凱文麥卡錫(Kevin McCarthy)。夠巧合吧？

《天外魔花》對後來描述外星入侵的影片產生極大影響。該片亦被重拍過多次；包括《變形邪魔》(Invasion of the Body Snatchers,1978）、《異形基地》(Body Snatchers,1993）、妮可基嫚與丹尼爾克雷格合演的《恐怖拜訪》(The Invasion,2007)等。

▲ 《寄生獸：灰色部隊》成為Netflix全球收視率最高的非英語影集。（圖／Netflix提供）

日本漫畫家岩明均從1990年起發表連載漫畫《寄生獸》，內容跟《天外魔花》十分相似；只不過是把入侵的方式從豆莢改為蟲蟲鑽入人體。該漫畫後來被拍成同名電影(分正篇及完結篇兩部)，由染谷將太主演。

2024年4月，憑《屍速列車》爆紅的韓國導演延尚昊將它改編成6集的影集版《寄生獸：灰色部隊》(目前只有第一季)，在串流平台Netflix推出。它跟日本電影版的內容有相當度上的差異。最大的差異是第一主角由男的改成女的。而且，日版裡男主角有類似ET的外星手指，但韓版把它改了，變成女主角頭上的觸角。