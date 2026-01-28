　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南橫一家5口墜谷「14歲獨活兒」近況曝　仍感孤單逐漸走出陰霾

▲南橫一家5口墜谷 。（圖／翻攝自市議員高忠德臉書）

▲高雄市議員高忠德（右）與南橫墜谷的李男有交情，持續關心倖存的小孩 。（圖／翻攝自市議員高忠德臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市桃源區台20線南橫公路去年發生致命坍塌事故，一家5口共乘一車翻落邊坡，釀成2死3失蹤的人倫悲劇。由於3名家屬遺體始終未尋獲，法院近日依法公告進行死亡宣告程序，為這起憾事劃下法律句點。當時因「車子坐不下」而留在家的14歲長子，成了全家唯一倖存者，近況也隨之曝光。

▲▼ 搜救第8天！墜谷5口不排除遭沖進荖濃溪　地毯式搜索再尋獲3衣物。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警消在荖濃溪持續搜索墜谷的一家人。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起意外發生在2025年7月30日晚間，李姓繼父、吳姓母親與姊姊、年幼弟妹一同下山採買，因座位不足，就讀國中的長子被留在桃源家中，意外躲過死劫。噩耗傳來後，他一度食不下嚥、整日呆坐喃喃自語，「媽媽說很快就回來，為什麼還沒回來？」情緒長期陷入低谷，難以接受一夕失去至親的事實。

據了解，34歲李男是這名少年繼父，少年自幼父母離異，隨37歲吳姓母親改嫁後，才到桃源與繼父同住，未料短短數年便遭逢天人永隔，頓失依靠，人生急轉直下。

高雄桃源區台20線81.1K處坍方，5人墜谷事故。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李男在車輛墜谷後曾3度爬上來求助，但最後人車掉落至今失聯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

長期關心此案的市議員高忠德表示，少年目前已回到生父家中生活，他也不定期致電關心狀況。由於家境原本就不寬裕，已透過各界資源協助生活與就學，後續也將爭取相關補助，盼讓孩子一路完成學業、直到大學畢業，免於經濟壓力。

高忠德指出，失去整個家庭的創傷不可能一夕抹平，原本熱鬧的一家瞬間歸零，孩子回到家中仍會感到孤單，但在學校輔導與外界支持下，超過半年來已有明顯轉變，性格逐漸開朗，從不愛運動到願意走出戶外，與同儕互動增加，「沒有走偏、也沒有學壞」，正慢慢朝正向發展。

這起事故目前僅尋獲李男與17歲潘姓女兒遺體並開立死亡證明，至於吳女及3歲兒子、1歲女兒仍未尋獲，橋頭地檢署已依《災害防救法》徵得家屬同意，向法院聲請死亡宣告。法院近日公告公示催告，若公告翌日起2個月內未有人向法院陳報其仍生存，將依法宣告死亡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南橫公路死亡車禍！　騎士滿地血亡
快訊／235雞屍確診禽流感！　指向台中養雞場棄置
快訊／逃亡美國3年！　金錢豹總裁入境台中遭逮
包給陳漢典禮金被嫌少！　小S「神回1句」擊爆全場
南橫一家5口亡　「14歲獨活兒」近況曝
全程最催淚！霍諾德征服台北101「這一幕」　川普孫女感動按讚
女買晚餐遭撞飛慘死！　肇逃毒駕男落網了
快訊／中華男籃新16人名單出爐　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／魂斷南橫公路！機車 、自小客相撞滿地血　騎士搶救無效亡

台日消防交流再深化！東京消防廳教官駐新北3週…精進救災技術

快訊／金錢豹總裁逃亡美國3年！昨入境台中遭逮收押禁見

南橫一家5口墜谷「14歲獨活兒」近況曝　仍感孤單逐漸走出陰霾

涉詐助理費1455萬收押2個月　桃園市前議員吳宗憲50萬交保

彰化工地建材11樓墜落　廂型車「瞬間砸扁」！驚悚影片曝

屏東嬤騎車買晚餐…遭汽車「闖紅燈撞飛」慘死！肇逃毒駕男落網了

13歲兒鬥牛被推倒！悍媽撂人揍對手還告強制罪　法官判決結果曝

金馬迎春送暖　犯保台北分會陪155位馨生人圍爐迎新年

搜台蠟洩密證物「有長官名字」　前調查官二審緩刑關鍵原因曝

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

快訊／魂斷南橫公路！機車 、自小客相撞滿地血　騎士搶救無效亡

台日消防交流再深化！東京消防廳教官駐新北3週…精進救災技術

快訊／金錢豹總裁逃亡美國3年！昨入境台中遭逮收押禁見

南橫一家5口墜谷「14歲獨活兒」近況曝　仍感孤單逐漸走出陰霾

涉詐助理費1455萬收押2個月　桃園市前議員吳宗憲50萬交保

彰化工地建材11樓墜落　廂型車「瞬間砸扁」！驚悚影片曝

屏東嬤騎車買晚餐…遭汽車「闖紅燈撞飛」慘死！肇逃毒駕男落網了

13歲兒鬥牛被推倒！悍媽撂人揍對手還告強制罪　法官判決結果曝

金馬迎春送暖　犯保台北分會陪155位馨生人圍爐迎新年

搜台蠟洩密證物「有長官名字」　前調查官二審緩刑關鍵原因曝

嘉義警局防搶演練逼真　搶匪逃逸即時攔截成功

沖繩JUNGLIA超詳細攻略！盤點必玩地標設施　高空滑索飛越叢林

影／花盆從天而降！　烤魚店老闆「差2秒死」被流浪貓救一命

快訊／魂斷南橫公路！機車 、自小客相撞滿地血　騎士搶救無效亡

日23歲女模駕照美翻！　網讚「比AI還正」卻因1句話被轟假掰

忘光一切只記得愛妳！失智翁再次求婚　愛妻點頭：我願意

綠北市人選成謎！賴清德讚卓內閣「會做事團隊」　盼黨內多宣傳

高中木聯／花東大戰僅5投撐4場　胡佳樂後援守成助成功商水過關

冷冬不冷心　水噹噹協會14年守護弱勢家庭

台日消防交流再深化！東京消防廳教官駐新北3週…精進救災技術

龍千玉淚別曹西平「至今彷彿一場夢」

社會熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

快訊／聯結車轉彎「怪手整台掉下來」　騎士遭砸斃

頂大替代役遭4車輾斃　3大疑點改列重大刑案

拉KTV妹包廂摩擦4次　男辯被仙人跳

老司機哭哭！新北再滅一家「排毒」養生館

過彎怪手掉下聯結車！機車遭砸成一團廢鐵　騎士慘死

台中女沒繳租被房東趕出門　帶1歲兒搭帳篷睡公園

更多熱門

相關新聞

玉山南橫布農祭儀文化展演　2/18至2/20登場

玉山南橫布農祭儀文化展演　2/18至2/20登場

玉山國家公園管理處「瑪舒霍爾春節布農文化展演活動」，將於今年新春假期連續三天在南部園區梅山遊客中心前廣場舉行，並延續往年傳統，邀請「玉山Ma-Su-Huaz傳統文化藝術團」精心規劃布農族文化展演，讓民眾能近距離體驗布農族傳統祭儀的魅力與深厚的文化精神。

男子山區開車閃浪浪　墜40米邊坡

男子山區開車閃浪浪　墜40米邊坡

東華男大生期末考後遇死劫　校長悲痛發聲

東華男大生期末考後遇死劫　校長悲痛發聲

市長突襲對唱衝高收視台南好young跨年晚會網路曝光破666萬

市長突襲對唱衝高收視台南好young跨年晚會網路曝光破666萬

絕美畫面曝！3310公尺嘉明湖的第一道曙光

絕美畫面曝！3310公尺嘉明湖的第一道曙光

關鍵字：

南橫一家5口墜谷14歲獨活兒近況曝光

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

陳漢典收到紅包了！

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面