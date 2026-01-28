南橫一家5口墜谷「14歲獨活兒」近況曝　仍感孤單逐漸走出陰霾

▲高雄市議員高忠德（右）與南橫墜谷的李男有交情，持續關心倖存的小孩 。（圖／翻攝自市議員高忠德臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市桃源區台20線南橫公路去年發生致命坍塌事故，一家5口共乘一車翻落邊坡，釀成2死3失蹤的人倫悲劇。由於3名家屬遺體始終未尋獲，法院近日依法公告進行死亡宣告程序，為這起憾事劃下法律句點。當時因「車子坐不下」而留在家的14歲長子，成了全家唯一倖存者，近況也隨之曝光。

▲警消在荖濃溪持續搜索墜谷的一家人。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起意外發生在2025年7月30日晚間，李姓繼父、吳姓母親與姊姊、年幼弟妹一同下山採買，因座位不足，就讀國中的長子被留在桃源家中，意外躲過死劫。噩耗傳來後，他一度食不下嚥、整日呆坐喃喃自語，「媽媽說很快就回來，為什麼還沒回來？」情緒長期陷入低谷，難以接受一夕失去至親的事實。

據了解，34歲李男是這名少年繼父，少年自幼父母離異，隨37歲吳姓母親改嫁後，才到桃源與繼父同住，未料短短數年便遭逢天人永隔，頓失依靠，人生急轉直下。

▲李男在車輛墜谷後曾3度爬上來求助，但最後人車掉落至今失聯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

長期關心此案的市議員高忠德表示，少年目前已回到生父家中生活，他也不定期致電關心狀況。由於家境原本就不寬裕，已透過各界資源協助生活與就學，後續也將爭取相關補助，盼讓孩子一路完成學業、直到大學畢業，免於經濟壓力。

高忠德指出，失去整個家庭的創傷不可能一夕抹平，原本熱鬧的一家瞬間歸零，孩子回到家中仍會感到孤單，但在學校輔導與外界支持下，超過半年來已有明顯轉變，性格逐漸開朗，從不愛運動到願意走出戶外，與同儕互動增加，「沒有走偏、也沒有學壞」，正慢慢朝正向發展。

這起事故目前僅尋獲李男與17歲潘姓女兒遺體並開立死亡證明，至於吳女及3歲兒子、1歲女兒仍未尋獲，橋頭地檢署已依《災害防救法》徵得家屬同意，向法院聲請死亡宣告。法院近日公告公示催告，若公告翌日起2個月內未有人向法院陳報其仍生存，將依法宣告死亡。