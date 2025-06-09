川普嗆馬斯克是「瘋子」！　親信曝分手內幕：總統難過大於生氣

▲馬斯克剛辭去政府暫時職務，就與川普撕破臉。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普6日受訪時，形容全球首富馬斯克是「瘋子」。與總統親近的人士透露，川普對於2人關係破裂感到沮喪，對馬斯克與其說是生氣，不如說是難過。

川普與馬斯克5日正式撕破臉，2人隔空爆發一系列激烈的唇槍舌戰。6日上午7時左右，川普接受ABC電話採訪，被問及將與馬斯克通話的消息。他卻回應記者，「你是說那個瘋子嗎？」並稱自己現在不是「特別有興趣」跟馬斯克說話。

川普宣稱，馬斯克想要跟自己談談，但他還沒有準備好。而在接下來幾分鐘，川普轉而提及其他議題，包括通膨下降、外資增加，以及他「龐大的」訪中計畫。

▲川普與馬斯克一度高調吹捧2人之間的兄弟情誼。（圖／路透）



與川普親近的人士形容，總統對馬斯克與其說是生氣，不如說是難過。5日晚間與總統待在一起的一名顧問透露，川普對於這次關係破裂感到「沮喪」，直到6日上午受訪時也是如此。

馬斯克的79歲父親埃羅爾馬斯克（Errol Musk）在印度英迪拉甘地機場受訪時，則呼籲兒子結束這場爭端，「我還沒有跟他談過，但我有傳訊息給他，你知道的，告訴他要確保事情落幕。」

被問及誰將在這場爭執之中獲勝時，他直言「當然是川普」，「因為他是由大多數美國人票選出來的」，並稱馬斯克5日的行為必須歸咎於「巨大的壓力」。