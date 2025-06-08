馬斯克在白宮打人！　美官員爆：像橄欖球員一樣撞飛貝森特

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）正式卸下美國總統川普（Donald Trump）政府內的職務。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）近日與美國總統川普關係急凍，甚至從「政府效率部」（ DOGE）請辭。白宮前官員班農（Steve Bannon）爆料，馬斯克曾在白宮與財政部長貝森特（Scott Bessent）爆發激烈衝突，甚至在總統川普辦公室外直接上演肢體衝撞，場面火爆。

根據美國《紐約郵報》報導，班農（Steve Bannon）透露，馬斯克4月中旬在白宮與財政部長貝森特因國稅局改革方案爆發衝突。當時兩人在橢圓辦公室向川普提出互相競爭的方案，但川普最終選擇支持貝森特的提案，讓馬斯克當場爆怒。

▲前白宮官員爆料，馬斯克在白宮與財政部長貝森特大打出手。（圖／路透）



班農回憶道，兩人一離開總統辦公室，馬上就在門外對罵。貝森特嗆馬斯克，「你是個騙子，徹頭徹尾的騙子」，還點名對方提倡的削減1兆美元（約新台幣29兆元）聯邦政府支出的計畫根本不切實際。

沒想到馬斯克隨即氣得動粗，當場像橄欖球員一樣把貝森特撞飛，用肩膀狠狠撞對方的肋骨，讓這場口角升級成肢體衝突，而貝森特也被迫進行反擊。

最後現場許多人上前制止，拉開兩人，衝突才結束，但馬斯克也立刻被請出白宮。班農表示，川普事後得知後也直呼，「太超過了」。

兩人的關係則因此急轉直下，如今更是鬧得不可開交。馬斯克5日甚至在X上驚人爆料，「該是投下一顆重磅炸彈的時候了」，接著直接標註川普本人的帳號，並表示川普出現在已故淫魔艾普斯坦的檔案中，「這才是那份檔案至今未公開的真正原因。祝你今天愉快，DJT！」川普始終未對馬斯克的「核彈級爆料」正面回應。