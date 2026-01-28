嘉義警局防搶演練逼真　搶匪逃逸即時攔截成功

▲▼ 防搶、快打及攔截圍捕逼真上場「嘉市警」演練來真的 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



農曆春節將至，顯示治安風險不容忽視，嘉義市政府警察局第一分局為強化金融機構安全維護，有效提升金融機構防搶能力，及因應重大刑案或突發治安事件時，能迅速啟動組合警力實施攔截圍捕措施，於115年1月27日17時許在本市中興路426號「中國信託銀行嘉興分行」舉辦重大刑案攔截圍捕暨金融機構自衛編組防搶演練。



本次演練過程，假扮歹徒之員警持槍闖入中國信託銀行嘉興分行，高喊「搶劫、把錢拿出來」，行搶得手後騎乘機車逃逸，演練過程逼真，現場來辦事的民眾一度信以為真，瞭解真相後，不僅鬆了一口氣，還對警方的認真與專業表示高度讚賞，增添演練真實感。警方隨即依行員提供之歹徒特徵及逃逸方向，隨即以無線電通報並由勤務指揮中心指派實施攔截圍捕，最終於博愛路二段一帶成功查獲搶嫌，完整驗證重大刑案即時反應機制。分局人員並在現場進行反詐騙預防宣導，提升民眾反詐意識。



嘉義市政府警察局第一分局分局長閻百川表示，近期重大治安案件再次提醒警方必須隨時保持高度警覺，本次防搶暨攔截圍捕演練，除提升金融機構業者自我防衛與應變能力外，也強化員警面對突發重大暴力犯罪之應變與處置效能，展現警方守護市民生命、財產安全的決心。警方同時呼籲，春節將至，民眾如欲領用大量現金，除可請親友、同事陪同領款，以便相互照應，另亦可隨時向當地警察機關申請護鈔服務，以確保人身及財物安全，嘉警責無旁貸。如遇有治安事故案件，則應保持冷靜，迅速撥打「110」報案，俾利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。