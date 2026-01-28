快訊／苗栗大排235隻雞屍確診禽流感　證據指向台中養雞場棄置

▲苗栗後龍外埔漁港附近大排圳遭棄置235隻死雞，檢驗確診H5N1禽流感，縣府指疑台中養雞場亂丟，將重罰100萬。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣政府26日接獲後龍鎮外埔漁港北側大排水溝遭棄置雞屍235隻，採樣緊急送驗後，今（28）日接獲獸醫研究所通知，死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感，初步懷疑台中的養雞場棄置，正釐清案情中；縣長鍾東錦指示徹查，並依違反《動物傳染病防治條例》以最高罰則重罰100萬元，同時採取嚴密防疫作為，全面防堵疫情破口。

苗栗縣政府下午指出，動物保護防疫所26日接獲通報，指後龍鎮外埔大排水溝發現遭棄置雞屍235隻，當日據報後立即採樣送驗，隨後委由化製廠將雞屍銷毀，針對周邊環境全面清消，另啟動周邊3公里內養禽場健康訪視。目前警方正擴大調閱監視器，釐清不肖棄置這批確診H5N1亞型高病原性禽流感的死雞。

動防所指出，26日接獲民眾通報後，第一時間即啟動防疫應變機制，完成包括現場清點指定化製清運、採樣送驗及擴大清消周邊全面消毒等處置措施；27日接續針對周邊3公里內10場養禽場進行健康訪視，結果雞隻健康狀況良好，另同步協助場區周邊消毒，輔導業者加強場區及車輛消毒，落實自主防疫與生物安全管理；28日繼續完成3公里內養禽場採樣送檢。

縣府表示，非法棄置病死禽隻已涉嫌違反《動物傳染病防治條例》第12條規定，循線追查並已掌握行為人，初步指向台中地區的養禽場，已密切與台中相關單位聯繫中。縣長鍾東錦認為，不肖業者無視法規棄置病死雞隻，漠視防疫工作並挑戰公權力，指示依法嚴查，並依相關法規處以最高100萬元罰鍰，從嚴辦理、絕不寬貸，以確保防疫體系完整與公共安全。