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國際火線／要美國再度偉大，必先讓川普終身當總統？

▲▼美聯社攝影記者武奇（Evan Vucci）拍下川普遇刺照片，只見川普耳朵濺血，右手握拳舉高，後面還有國旗，被網友認為可以有機會得普立茲新聞獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普遇刺一幕，讓他的人氣和支持度飆到了最高峰。（圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

經典黃梅調電影《江山美人》裡，有一段叫「扮皇帝」的唱詞，正德皇帝(明武宗)對李鳳姐唱道：「做皇帝，要專長，我做皇帝比人强。」如果把唱詞中的「皇帝」二字改為「總統」，放在今天川普身上「嘛也通」，川普必定愛聽。

早在七、八年前川普第一次當選時，我就預言過，川普未來必定尋求「余又任」、「 吾三連」。之後，他屢屢在有意無意間透露此一訊息。直到今年3月31日他接受「國家廣播公司」(NBC)新聞網訪談，被問到此一問題時，他終於板起面孔說：「我不是在開玩笑。」

他更信心滿滿的表示，自己「有辦法可以做到」。川普為何會對第三任起心動念？原因無他，川普當年決定出來選總統，早就打定主意要把它當終身職！

▲▼川普將「監獄照」裱框掛白宮牆上。（圖／路透）

川普將「監獄照」裱框掛白宮牆上，充滿自我嘲諷意味。（圖／路透）

川普成名甚早；1978年時即以翻新中央車站旁廢棄的「準將飯店」(Commodore Hotel)為「紐約中央凱悅大飯店」(Hyatt Grand Central New York)一役，引起了大眾的關注。之後他從地產界轉戰到商界、賭場、娛樂圈，經歷滾滾紅塵數十年後，金錢、女人都有了。七老八十才出來選總統，為的是什麼？

當然是權力！然而，只當四年或八年的總統，對川普來說，是絕對不過癮的。他要的是握住了就不再放手的權力。他之所以會這樣想、這樣做，是有原因的；尤其是在今天這個關鍵時刻。列舉數點原因如下：

▲▼ 總統川普女兒伊凡卡及其丈夫庫許納（Jared Kushner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普女兒伊凡卡和夫婿庫許納，是川普家族未來從政的潛在人選。（圖／達志影像／美聯社）

一，川普最欣賞、最「麻吉」的人，全都是獨裁者。例如普丁、習近平、金正恩，這些人從不曾想過有「下台」這回事。有為者亦如是，川普當然希望跟這些「好朋友」看齊！

二，如果川普當年連任成功，他或許還會猶豫要不要「吾三連」，因為論情理、論當時環境他都很難說服別人。但如今不一樣。他「讓美國再度偉大」的改革大業，隔了四年後如今只能重頭再來。他的宏大計畫，四年內是絕對完成不了的。因此他有堅強的理由要求給他更多的時間來完成這項偉大任務。

▲馬斯克在發表慶祝川普總統就職的演說中，兩度作出疑似納粹手勢。(圖／路透)

馬斯克可能是拱川普爭取第三任的有力後盾。(圖／路透)

三，之前還沒有忠勇之士替他謀畫「可以永遠當總統」的偉大藍圖。但如今有了。美國保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)發布的《2025計畫》(Project 2025)，裡面詳盡記載讓川普對聯邦政府奪權的計畫。若是成功，將意味著美國未來很可能誕生一位大獨裁者、甚至可以無任期制的總統！

四，之前的民主黨或許還有能力抵擋川普的野心計畫。但經歷2024年總統大選一役，因為拜登的無知與無能，民主黨如今已經完全被打趴在地。川普二進「宮」後，民主黨人迄今無聲無息，毫無作為。川普目前的任何決定或舉措，都可以輾壓任何反對聲音。眼下絕對是川普建立「川普帝國」的最佳時機。

▲▼ 美國總統拜登及第一夫人吉兒。（圖／達志影像／美聯社）

拜登和妻子吉兒。（圖／達志影像／美聯社）

如今剩下的只是修憲的技術問題、或是「鑽巧門」的技巧。例如下一屆先讓范斯當總統、川普當副總統；然後范斯再讓位給川普，就像普丁玩的那套一樣。

不過目前有一個不確定的變數：如果川普開打的關稅戰並未奏效，導致通膨飆升，民意反彈；如此一來，川普的「終身總統夢」，恐怕就未必那麼容易美夢成真了。

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