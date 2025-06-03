國際火線／揮刀劍，斷盟約：馬斯克為何掛冠求去？

▲馬斯克終於揮別白宮那件吃力不好的破差事。（圖／路透）

文／朱錦華

折騰了約4個月(實際數字134天)之後，難得一身好本領的「當代鋼鐵人」馬斯克(Elon Musk)，終於跟川普政府說拜拜，正式離開白宮新創設的「政府效率部」(DOGE)特別顧問職位。此事早已在大家預料之中。

歷來變法或改革大業，往往非三、五年無法畢其功。改革的對象太過龐大：而馬斯克的做法跟王莾、王安石的變法一樣：太急、太狠，焉能不失敗？

▲畢竟是難得的君臣知遇一場。臨別時川普送了一把金鑰匙給馬斯克。（圖／路透）

這件事一開始就是個錯誤。馬斯克的性格有一部分跟川普頗像：是個滿腦子創意的頑童。而他看不慣的東西就愛批評、就想管一管 ，種下了這齣鬧劇的因子。

川普重返白宮後創設「政府效率部」，目的是透過裁撤他認為不重要的部門及大量裁員，大幅減少政府開支。壓低聯邦預算赤字，讓政府瘦身，立意本是良善的。然而這是龐大的歷史共業，若事先沒有周全的計畫和準備：砍哪些、如何砍，很容易就會出亂子。川普與馬斯克都是急性子；對於聯邦機構一個如此巨大的怪獸，卻行事操切，注定失敗。

▲ 馬斯克原本想揮動電鋸為聯邦政府大瘦身，無奈卻是出師未捷身先退。(圖／路透)

大業未成，馬斯克被迫掛冠，原因之一是：聯邦機構層層疊疊，其間關係盤根錯節，一刀砍下去若不夠精準，就會遭遇到觸法的問題，法院官司接踵而至，讓馬斯克應接不暇。二，被損及利益的受害者人數眾多，反彈力道極強，結合社會輿論，讓馬斯克壓力山大。

三，川普力推的「大而美法案」(One Big Beautiful Bill Act)，日前在眾議院以一票之差通過，讓馬斯克極度失望。「大而美法案」是川普仿自雷根經濟政策的法案：做法就是給富人減稅，形成誘因讓富人投資，創造工作機會，促進經濟繁榮。受惠的富人會不會投資、有多少人會投資或投資多少，目前還是未知數。然而給富人減稅已篤定會推高壣邦預算赤字：那馬克所努力的一切豈不是變成做白工？

▲赫格塞斯本是福斯電視新聞節目主持人，卻被川普拉拔為國防部長。（圖／達志影像／美聯社）

四，馬斯克為川普政所府做的一切，同樣嚴重衝擊到自己的「特斯拉」事業。車輛的銷售數字急速下滑，不少人因為各種原因焚燒或砸毀「特斯拉」車輛，以表達憤怒或抗議。蠟燭兩頭燒的馬斯克為挽救自己的本業，不得不拋掉DOGE這個燙手山芋。

五，馬斯克以「客卿」身分加入川普團隊。但是這個團隊裡充斥著像(國務卿)盧比歐、(國防部長)赫格塞斯、(教育部長)麥馬洪這類不學無術的人(副總統范斯也好不到哪裡去)，馬斯克實在羞與為伍。於是，這把「無情刀」在狂揮一陣無結果後，也只好揮一揮衣袖告別白宮，自我安慰一番：權當是「瀟灑走一回」好了。