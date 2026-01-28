　
大陸 大陸焦點 特派現場

影／花盆從天而降！　烤魚店老闆「差2秒死」被流浪貓救一命

記者任以芳／綜合報導

大陸貴州省貴陽市一家烤魚店門口昨27日發生驚險的高空墜物事件。烤魚店老闆石先生在店門口處理魚內臟時，因不忍一旁的流浪貓受凍挨餓，特意轉身走開數公尺去餵食。就在他離開原位僅約2秒後，一個重達7、8公斤的花盆從高空墜落，砸中石先生原先站立位置的不鏽鋼盆，邊緣都凹陷。現場監視器也掰下下這場生死瞬間。

根據陸媒釋出監視器畫面顯示，事發當時石先生正在店門口工作。原本他正專注處理魚雜，隨後發現幾公尺外有一隻流浪貓在步行街覓食。他隨即取出盆裡的魚內臟準備餵貓，轉身離開原位後的2秒鐘，一個裝滿土與綠植的花盆從天而降，狠狠砸在不鏽鋼盆上，導致盆具當場嚴重變形。

▲▼ 流浪貓救老闆一命 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲老闆走去餵貓躲過一劫 。（圖／翻攝 極目新聞）

石先生餘悸猶存地表示，當時墜落的花盆重達7、8公斤，若是正中頭部，後果不是重傷就是危及生命。他透露，這隻流浪貓已經連續一個多月造訪店門口，店裡每天殺魚剩下的內臟剛好可以給牠充飢。沒想到平日裡一個簡單的善舉，竟然間接救了自己一命。

至於花盆為何砸落，這場意外並非人為蓄意的高空拋物，而是烤魚店員工在二樓樓頂維修探照燈時，拉扯電線意外勾到花盆從頂樓墜落，純屬一場無心之失。

▲▼ 流浪貓救老闆一命 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲ 流浪貓救老闆一命  。（圖／翻攝 極目新聞）

對於這名險些釀災的員工，石先生並未多加責難。員工李先生表示，老闆平時對人非常有愛心，對員工也相當關照，幸好這次有驚無險。

本身就喜愛小動物的石先生，家裡已養有一隻狗。經歷此次事件後，他打算在烤魚店門口增設一個貓舍，讓這隻「救命恩貓」有個安身之所。他表示，店裡每天都有大量魚雜，歡迎當地市民若撿到流浪貓犬，可以送到烤魚店安置，他願意提供食物支援。

這起事件在大陸網路引發廣泛迴響，不少網友認為這是「福報」的最直接體現。

影／花盆從天而降！　烤魚店老闆「差2秒死」被流浪貓救一命

高空墜物流浪貓烤魚店貴陽事件救命善舉

