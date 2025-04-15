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國際火線／雙子座整人遊戲：川普關稅戰為何朝令夕改？

▲▼川普宣布暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）

川普宣布暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）

文／朱錦華

美國總統川普甫於4月2日宣布對75國實施重磅的「對等關稅」措施，對全球經濟投下一枚核彈級的震撼彈。但過不了幾天，他又突然急轉彎，在4月9日宣布對上述政策暫緩實施90天。接著又在4月11日發布一份涵蓋眾多電子產品的關稅豁免清單，讓蘋果等指標公司暫時鬆了一口氣。

川普政策的反覆，讓全球政、經人士的心情有如洗三溫暖。正如周華健同名歌曲裡唱的：「讓我歡喜讓我憂」；搞不清楚未來他還會使出什麼厲害殺招。

國家宣布的經貿政策，應該是慎之又慎的大事。為何川普卻朝令夕改，對此等重大決定視同兒戲？我的看法如下： 一，川普天性就是愛操弄別人。星座專家說：「雙子座的人性格有多面性、善變。」我不曉得星座的說法準不準，但川普(6月14日出生)善變是很明顯的。

而且我認為他自己也很Enjoy這一點。因為充滿不確定性，對手就很難猜到他未來的每一步會怎麼走。《孫子兵法》開卷即說：「兵者，詭道也。利而誘之，亂而取之....親而離之。攻其無備，出其不意。」川普刻意利用己的善變來唬弄別人，也等於一再掌握住政策和談判的主導權。

▲▼ 痛批美國作繭自縛、一支蘋果手機看關稅戰 。（圖／翻攝 央視）

對等關稅若實施、蘋果手機價格恐大幅飆漲。（圖／翻攝自大陸央視）

二，許多經濟專家早已說過，川普的關稅戰只是手段。他的真正目的，是解救美國沈痾已久的經濟問題；例如危如累卵的不斷疊高的美債、以及國內製造業空洞化等。他先祭出「對等關稅」的大刀嚇唬大家，等待對美易貿易順差國跑求談判(川普用的字眼是粗俗不堪的They are kissing my ass)。一旦策略奏效，真的有貿易國搶著來談判了(例如越南、日本、以色列、台灣)，川普自然就會按下暫停鍵，藉著談判來遂行其目的。

三，若是猝不及防馬上實施核彈級的「對等關稅」措施，首當其衝的其實是美國的消費者，高通膨會像龍捲風般席捲全美。到時候民意強烈反彈，川普豈不是自嘗惡果？所以，他一旦喊暫停，通膨就不會瞬間飆升。3個月內讓一個一個貿易國前來求和、川普獲得滿意的談判成果後，自然就會逐一降低其關稅率，可將(至少是大部分)商品價格飆升的可能性化解於無形，他的政府自然也就可以安然過關。

▲▼ 美國聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）。（圖／達志影像／美聯社）

聯邦參議員華倫帶頭要求調查川普及其親友是否涉及內線交易。（圖／達志影像／美聯社）

四， 大家最不願意聽到、也最不願意相信的，是川普利用經濟政策的一再反轉來操控股市，讓自己和親友進行內線交易，大發「國難財」。

事實是：川普9日宣布「對等關稅」暫停實施90天、引發股市歷史性反彈後，川普在白宮一項活動上介紹87歲的「嘉信理財集團(Charles Schwab Corporation)創辦人史瓦布(Charles Schwab)時就說：「這位是史瓦布。他今天(在股市)賺了25億美元！」 而川普自己的媒體公司「川普媒體與科技集團」(Trump Media & Technology Group)亦被查到：該公司股價在9日當天飆漲了21.67%！

總統藉著自己訂定的政策來炒股，的確是無出無右的賺錢捷徑！ 以麻州參議員華倫(Elizabeth Warren)為首的多位聯邦參議員，11日已要求「美國證券管理委員會」(SEC)調查總統的親友在「對等關稅」政策喊出暫停之前，事先是否知道消息，並藉此進行股票交易。此一調查的後續發展值到密切關注。

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