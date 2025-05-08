搭機旅遊最不建議穿1種服裝　機師娘分析2原因：容易惹麻煩

▲女分享搭機時最不建議穿的服裝。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名機師娘在網路上分享，女遊客搭機旅行時最不建議穿一種衣服，該服裝雖然穿起來很好看，但由於機上空間較狹小容易行動不便，且過海關時也容易因為材質飄逸產生檢查上的麻煩。

居住在德州休斯頓市的女子羅莉(Laurie)是一名機師妻子，旅遊經驗豐富的她除了會在Instagram上記錄旅行體驗，也常常與粉絲分享搭機或是旅遊相關小撇步。

羅莉近來在IG上分享，因為2個原因，她認為女遊客搭機時最不建議的服裝就是長洋裝，「第一，穿長洋裝過海關時，由於衣服材質太飄逸容易製造空隙，導致機器不容易透視」。

羅莉解釋第二點，考量到飛機上環境與衛生情況，也會比較不建議穿洋裝，「我建議把洋裝收在行李箱裡，這樣就不用擔心搭機時，洋裝會碰到沾有醬汁或咖啡污漬的座位，或是碰到馬桶」。

貼文曝光後獲得上千網友按讚，許多網友留言，「很棒的建議，我也是搭機時都不會穿裙子」、「我懂，有次搭機就是穿長洋裝，雖然很舒服，可是真的很多地方要小心」、「我有次搭機時穿洋裝，結果安檢人員不喜歡」。

也有網友持反對意見，「我搭機最喜歡穿洋裝，上廁所的時候很方便，反而覺得褲子比較容易碰到馬桶或地板，我的洋裝還有口袋，方便裝東西」、「完全不同意，我每次搭機都會穿大件洋裝」。