地方 地方焦點

台南鐵路地下化全線軌道接合　黃偉哲期許2026年底如期如質通車

▲交通部30日於台南舉辦「台南鐵路地下化工程全線軌道接合典禮」，台南市長黃偉哲親自出席典禮，與交通部長陳世凱、交通部鐵道局長楊正君等人共同見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲交通部30日於台南舉辦「台南鐵路地下化工程全線軌道接合典禮」，台南市長黃偉哲親自出席典禮，與交通部長陳世凱、交通部鐵道局長楊正君等人共同見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

交通部30日於台南舉辦「台南鐵路地下化工程全線軌道接合典禮」，宣告台南市區鐵路地下化工程邁入重要里程碑，台南市長黃偉哲親自出席典禮，與交通部長陳世凱、交通部鐵道局長楊正君等人共同見證，並期許工程能如期、如質於2026年底完成第一階段鐵路下地通車目標。

▲交通部30日於台南舉辦「台南鐵路地下化工程全線軌道接合典禮」，台南市長黃偉哲親自出席典禮，與交通部長陳世凱、交通部鐵道局長楊正君等人共同見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市區鐵路地下化計畫為市府重大公共建設之一，工程完成後，除既有鐵路全面地下化，並將增設林森站與南台南站兩座通勤車站，同時消除多處平交道、地下道、陸橋及橫交立體設施，對於改善交通安全、促進都市縫合與帶動城市發展，具有顯著效益。

▲交通部30日於台南舉辦「台南鐵路地下化工程全線軌道接合典禮」，台南市長黃偉哲親自出席典禮，與交通部長陳世凱、交通部鐵道局長楊正君等人共同見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，第一階段鐵路下地通車後，原有鐵道設施空間將轉型規劃為公園道，不僅能更新市區景觀，也可提供市民更優質的休憩空間。未來市府團隊將持續與鐵道局、台鐵公司及相關單位密切合作，打造更先進、舒適的交通環境，讓鐵路地下化後的都市縫合與發展效益發揮到最大。

▲交通部30日於台南舉辦「台南鐵路地下化工程全線軌道接合典禮」，台南市長黃偉哲親自出席典禮，與交通部長陳世凱、交通部鐵道局長楊正君等人共同見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，「台南市區鐵路地下化計畫」工程起點位於永康大橋站南端，向南延伸經台南車站至大林路平交道以南約0.6公里，全長約8.23公里，橫跨北區、東區及仁德區等行政區域。計畫完工後，將新增林森站及南台南站兩座通勤車站，並縫合鐵道兩側道路，建構完整道路系統，提升整體交通可及性與服務水準，促進都市均衡發展。

▲交通部30日於台南舉辦「台南鐵路地下化工程全線軌道接合典禮」，台南市長黃偉哲親自出席典禮，與交通部長陳世凱、交通部鐵道局長楊正君等人共同見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局進一步表示，台南市區鐵路地下化工程分為C211至C214共4標，其中C212標台南車站地下化工程為核心工程。後續林森站與南台南站預計分別於118年9月及119年9月完工啟用。市府將全力配合鐵道局趲趕工程進度，期盼未來為市民帶來嶄新的鐵道服務體驗。

▲交通部30日於台南舉辦「台南鐵路地下化工程全線軌道接合典禮」，台南市長黃偉哲親自出席典禮，與交通部長陳世凱、交通部鐵道局長楊正君等人共同見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

同社區神秘富豪加購！　虎尾寮電梯豪墅1.3億成交創價

同社區神秘富豪加購！　虎尾寮電梯豪墅1.3億成交創價

虎尾寮重劃區憑低密度開發與高綠覆率的環境優勢，一直是台南傳統豪宅聚落。根據實價登錄揭露，虎尾寮透天社區「喆大成」去年11月成交1戶電梯透天別墅，總價衝上1億3750.1萬元，不僅刷新社區房價天花板，也是台南去年總價最高的成屋住宅交易紀錄。

台南7師獲全國「績優因材網A2講師」樹立適性教學典範

台南7師獲全國「績優因材網A2講師」樹立適性教學典範

台南廚師亂刀砍死鄰　檢相驗遺體「36刀奪命」

台南廚師亂刀砍死鄰　檢相驗遺體「36刀奪命」

台南舊制勞退提撥近百分百！市府籲企業按月足額提撥保障勞工退休權益

台南舊制勞退提撥近百分百！市府籲企業按月足額提撥保障勞工退休權益

「食」尚新聲代發聲！ 台南健康飲食小主播勇奪全國佳績

「食」尚新聲代發聲！ 台南健康飲食小主播勇奪全國佳績

關鍵字：

台南鐵路地下化全線軌道接合黃偉哲

