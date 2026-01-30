台南鐵路地下化全線軌道接合　黃偉哲期許2026年底如期如質通車

▲交通部30日於台南舉辦「台南鐵路地下化工程全線軌道接合典禮」，台南市長黃偉哲親自出席典禮，與交通部長陳世凱、交通部鐵道局長楊正君等人共同見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

交通部30日於台南舉辦「台南鐵路地下化工程全線軌道接合典禮」，宣告台南市區鐵路地下化工程邁入重要里程碑，台南市長黃偉哲親自出席典禮，與交通部長陳世凱、交通部鐵道局長楊正君等人共同見證，並期許工程能如期、如質於2026年底完成第一階段鐵路下地通車目標。

台南市區鐵路地下化計畫為市府重大公共建設之一，工程完成後，除既有鐵路全面地下化，並將增設林森站與南台南站兩座通勤車站，同時消除多處平交道、地下道、陸橋及橫交立體設施，對於改善交通安全、促進都市縫合與帶動城市發展，具有顯著效益。

黃偉哲表示，第一階段鐵路下地通車後，原有鐵道設施空間將轉型規劃為公園道，不僅能更新市區景觀，也可提供市民更優質的休憩空間。未來市府團隊將持續與鐵道局、台鐵公司及相關單位密切合作，打造更先進、舒適的交通環境，讓鐵路地下化後的都市縫合與發展效益發揮到最大。

交通局長王銘德指出，「台南市區鐵路地下化計畫」工程起點位於永康大橋站南端，向南延伸經台南車站至大林路平交道以南約0.6公里，全長約8.23公里，橫跨北區、東區及仁德區等行政區域。計畫完工後，將新增林森站及南台南站兩座通勤車站，並縫合鐵道兩側道路，建構完整道路系統，提升整體交通可及性與服務水準，促進都市均衡發展。

交通局進一步表示，台南市區鐵路地下化工程分為C211至C214共4標，其中C212標台南車站地下化工程為核心工程。後續林森站與南台南站預計分別於118年9月及119年9月完工啟用。市府將全力配合鐵道局趲趕工程進度，期盼未來為市民帶來嶄新的鐵道服務體驗。