女兒遭65歲男扒光性侵　單親媽活活打死性侵犯「謀殺罪不起訴」





▲女子謀殺罪指控被撤銷。（圖／翻攝自Facebook／MEC Bukiwe Fanta）

記者李振慧／綜合報導

南非一名44歲單親母親回家時發現患有殘疾20歲女兒失蹤，後來在一名65歲男子家中找到遭到性侵的女兒，暴怒之下活活將男子打死，護女行為被社區民眾稱為「女戰士」，最後在社會大眾的高度支持下，讓國家檢察機關正式撤銷起訴。

事件上月發生南非東開普省(Eastern Province)的卡卡杜區(Cacadu)，44歲女子購物回家時發現女兒失蹤，鄰居告訴她，曾看到女兒與當地一名65歲男子走在一起，她後來前往男子家中，看到女兒衣服已經遭男子脫光。

警方發言人Yolisa Mgolodela表示，「女子詢問女兒發生什麼事後，受害者指著自己的私處，所以女子帶著一群村民開始毆打男子」，當救護車抵達時，男子被宣告當場死亡。

事件傳出後，這名母親的護女行為獲得全國大量民眾支持，5日出庭地方法院時，國家檢察機關決定撤銷謀殺罪起訴，而當取消起訴的消息宣布時，法院內還響起了歡呼聲。

東開普省省長馬布亞內(Oscar Mabuyane)與省社會發展部議員芬達(Bukiwe Fanta)也有出席這場法庭審判，均對國家檢察機關做出的結果表示支持。馬布亞內表示，此事件在全省甚至全國都引發了強烈回響，牽動大家的神經，顯示出性暴力事件對家庭和社區都造成了巨大情感與心理傷害，而不起訴的決定體現了對當時情況的同情與理解，一名母親在令人難以想像的創傷時刻，採取了本能行動。

女子獲得不起訴處分後向當地媒體表示，她感謝自事件發生以來所有支持她的人，先前她曾提到，性侵女兒的男子是家庭朋友，醫生後來證實女兒的確遭到性侵，心情一直非常低落，如今指控被撤銷，意味著她可以陪在女兒身邊、幫助對方，一起重建生活。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​