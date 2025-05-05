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女脖子痠痛預約按摩　意外約到「色情服務店」糗：技術還不錯

▲▼胸部,乳房,襲胸,按摩。（圖／CFP）

▲女子按摩時意外約到色情服務店。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭一名女子近來在網路上自爆，她因為想要紓壓，特別幫自己預約了一套按摩服務，然而她到了現場才發現，自己預約的按摩院其實是提供情色服務的買春場所，把她嚇了一跳。

女網友蘇菲(Sophie)近來在TikTok上分享，她因為脖子痠痛所以在當地一間按摩院幫自己預約了按摩服務，沒想到看似正派經營的按摩院，其實是一間掛羊頭賣狗肉的色情營業場所。

@sophiebirdiee ♬ original sound - sophiebirdie

蘇菲表示，「現在回想起來，過程中其實有很多明顯跡象，但是我都沒有想太多，比如說，有一名小姐直接睡在窗邊的沙發上，但我以為她只是太累了，按摩過程中還有一名男人突然闖進來，但他看到我後只說，『喔不，我要等別的人』」。

蘇菲表示，雖然幫她服務的小姐按摩技術不錯，但是結束的時候，對方完全沒有更換毛巾和頭巾，只叫她快點滾出去，讓下一個人進來，另外結帳時，由於店家刷卡機故障，她使用行動支付付款，導致結帳人員必須特別打電話以確認金額是否入帳，「店家一定很疑惑，想說我到底是來幹嘛的」。

爆笑故事分享後獲得30多萬點閱，沒想到許多女網友也遇到類似經驗，「我有次預約背部按摩時，小姐不但一直稱讚我，還突然親我的背，真的是太奇怪了」、「我也遇過類似的事，我預約按摩時被按摩院拒絕了，因為他們只服務男性」、「我因為怕遇到這種事，所以只預約開在百貨公司內的按摩店」。

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