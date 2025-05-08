交通警路邊攔檢女子車　驚見寵物浣熊駕駛座上「叼冰毒管」爽吸

▲警官目睹浣熊叼著冰毒管。（圖／翻攝自Facebook／Springfield Township Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州傳出一起誇張案件，警方在路上例行攔檢車輛時，竟然在一名女子車上發現一隻寵物浣熊，而且浣熊口中還叼著一個吸食冰毒用的管子，似乎正要吸食，還在車上找到大量毒品。

斯普林菲爾德鎮(Springfield Township)警方近來在臉書上分享，一名警官5日在路邊進行交通例行性檢查時，攔下55歲女子維達爾(Victoria Vidal)的車，意外發現她的逮捕令仍然有效，且駕照早已被吊銷。

當警官返回車上檢查時，竟然看到一隻叫做Chewy的寵物浣熊坐在駕駛座上，口中還叼著一根冰毒管，吸食動作十分熟練，驚人畫面把他嚇了一跳。警方表示，「雖然我們的員警都接受過應對突發狀況的訓練，但碰到拿著冰毒管的浣熊還是第一次」。

警方後來又在維達爾車上搜出大量毒品，最後將她帶回警局拘留，如今面臨持有毒品、3項持有毒品用具與無照駕駛等指控，他們確認Chewy沒有遭到傷害，且維達爾是牠的合法飼養者，目前尚不清楚Chewy是否會繼續交給維達爾照顧。