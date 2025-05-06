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一家五口去迪士尼玩「一天狂噴4萬多元」　爸崩潰：太可怕了

▲▼迪士尼公司因佛州奧蘭多迪士尼樂園周邊土地自治權，與佛州州長迪尚特進入訴訟糾纏。（圖／路透）

▲迪士尼樂園。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名父親在網路上爆料，一家五口一起去當地迪士尼樂園玩，沒想到一天下來，包含門票、停車費、餐費、零食、周邊的錢加起來，竟然讓他花了1,400美元（約台幣4.2萬元），費用相當於紐約飛往羅馬的機票錢，在網路上爆紅。

這名男網友近來在社群平台X上發文，分享他帶著一家人到迪士尼樂園玩一天的花費，一天下來總費用竟然高達1,400美元，該遊樂園雖然距離他家開車僅20分鐘的距離，花費卻貴到媲美出國。

男子表示，在抵達遊樂園前，他就已花費30美元（約台幣900多元）的停車費 ，以便車子能在停車場停整天，而購買5個人的入場門票，費用也十分驚人，售價為974美元（約台幣2.9萬元）。

男子表示，入園後也是不停在花錢，他們光是買2瓶水和3個冰淇淋，就花了29.50美元（約台幣890元），午餐吃的披薩花費為44.35美元（約台幣1,338元），後續逛街購買紀念品、零食，又花了101.29 美元（約台幣3,057元）。

一整天的旅程下來，讓這名父親忍不住抱怨，「這個地方根本就是我的地獄，每家店和餐廳到處都擠滿了人，大家去都會花這麼多錢嗎」。

貼文曝光後獲得799多萬點閱，引發許多網友共鳴，「真的很扯，現在迪士尼很多人都快去不起了」、「我一天花了4800美元（約台幣14萬元），而且我家人比你少」、「這筆錢可以出國了」，不過也有人認為這筆費用以5個人來說算是十分合理。

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