一家五口去迪士尼玩「一天狂噴4萬多元」　爸崩潰：太可怕了

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名父親在網路上爆料,一家五口一起去當地迪士尼樂園玩,沒想到一天下來,包含門票、停車費、餐費、零食、周邊的錢加起來,竟然讓他花了1,400美元(約台幣4.2萬元),費用相當於紐約飛往羅馬的機票錢,在網路上爆紅。

這名男網友近來在社群平台X上發文,分享他帶著一家人到迪士尼樂園玩一天的花費,一天下來總費用竟然高達1,400美元,該遊樂園雖然距離他家開車僅20分鐘的距離,花費卻貴到媲美出國。

