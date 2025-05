畢業舞會前嗨玩TikTok「門鈴挑戰」　18歲高中生被屋主開槍斃命

▲高中生玩門鈴挑戰被射殺。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國維吉尼亞州一名18歲高中生為了拍攝惡作劇影片,進行了近來在TikTok上十分流行的按門鈴挑戰,然而男屋主開門後,卻直接對他與2名朋友開槍,導致他中槍死亡,1名同夥輕傷。

斯波特夕法尼亞郡(Spotsylvania)警方表示,事件3日凌晨3時發生在菲德里克堡市(Fredericksburg)當地一處社區,警方最先接到報案時,以為是一起侵入民宅的竊盜案,結果到場後發現死者是進行惡作劇挑戰的18歲高中生麥可(Michael Bosworth Jr.)。

High school athlete shot dead after TikTok door-knock prank goes wrong at Virginia home: police https://t.co/8wnMEAe8YZ pic.twitter.com/QOr7a9GYka