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畢業舞會前嗨玩TikTok「門鈴挑戰」　18歲高中生被屋主開槍斃命

▲▼門鈴,應門。（示意圖／達志影像）

▲高中生玩門鈴挑戰被射殺。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名18歲高中生為了拍攝惡作劇影片，進行了近來在TikTok上十分流行的按門鈴挑戰，然而男屋主開門後，卻直接對他與2名朋友開槍，導致他中槍死亡，1名同夥輕傷。

斯波特夕法尼亞郡(Spotsylvania)警方表示，事件3日凌晨3時發生在菲德里克堡市(Fredericksburg)當地一處社區，警方最先接到報案時，以為是一起侵入民宅的竊盜案，結果到場後發現死者是進行惡作劇挑戰的18歲高中生麥可(Michael Bosworth Jr.)。

27歲男屋主巴特勒(Tyler Chase Butler)告訴警方，有3名竊賊試圖闖入他的住家中，然而受傷的青少年堅稱，他們只是在拍惡作劇影片，之後會PO在網路上。另一名未受傷的少年則表示，他們正在進行的是近來在TikTok上十分流行的Ding dong ditch挑戰。

死者父親表示，兒子是當地高中Massaponax High School的高三生，曾是學校曲棍球、足球與摔角隊成員，事件發生當天，他原本要去學校參加畢業舞會。巴特勒如今面臨二級謀殺、嚴重身體傷害與使用槍枝等指控，目前關押在監獄中，不得保釋。

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