生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

BTS要來！他秒訂房「過半個月被取消」一查傻了：有房但雙倍價

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

南韓人氣男團BTS（防彈少年團）將在今年11月19、21、22日到高雄開唱，消息一公開，竟有疑似飯店群組互相通報「關房漲價」。就有苦主表示，自己1月13日訂了11月19至20日的高雄飯店，過了半個月，卻突然收到房間被取消的通知，可明明訂房平台上還有房，「甚至同個房型結果雙倍價錢。」話題引發議論。

房間被取消「訂房平台上還有空房」

原PO在Threads表示，為了看BTS高雄演唱會，早在1月13日就透過訂房平台預訂11月19日至20日的高雄飯店，沒想到事隔半個多月，突然收到「訂房被取消」通知，當下直接傻眼。更讓他無法接受的是，打開訂房平台查看，發現同一家飯店、同一個房型仍然在架上販售，價格甚至變成原本的兩倍。

也就是說，既然飯店能在平台上繼續販售房間，代表房源並非真的不足，卻還是把原本的訂單取消，實在說不過去。他也直接致電飯店詢問，卻只得到「請聯繫訂房平台」的回應，讓他超傻眼「啊飯店數量不就你們提供平台的嗎？」也無奈道，「現在是要去哪找飯店？沒想到飯店被取消這件事我也是遇到了，以為前陣子那波過了就safe。」

苦主多達30人↑「問題不知道出在哪」

他也在留言處補充，截至1/29的23:50，有30位消費者於訂該間飯店，「大部分應該都是在演唱會1/13公布之後訂的，然而卻於兩週之後的今天陸續收到取消通知。」貼文曝光後，不少有相同遭遇的網友紛紛現身留言，有人說自己也是在同一時間訂房，甚至還曾打給平台客服、由客服向飯店確認訂單存在，最後仍然收到取消通知，客服還坦承是「超賣」。

也有網友透露，打給飯店時被告知「根本沒看到訂單」，再回頭詢問平台，卻被告知訂單確實成立，讓人完全搞不清楚問題到底出在哪，相關留言人數不斷累積，苦主一個接一個出現。

其他人紛紛開轟，「過了半個月才取消真的很扯，現在演唱會住宿根本找不到」、「平台跟飯店互推責任，倒楣的永遠是客人」、「同個房型還能繼續賣，價格還翻倍，真的很敢」、「我也是被取消的其中一個，已經準備去檢舉了。」

高雄觀光局月中曾稽查：無不法

事實上，月中才有網友在Threads貼文，文中寫著「身為1個OTA奴工，大晚上聽到BTS演唱會的消息，能做的就是盡快通知全世界趕快關房漲價」，貼文截圖裡出現的是各大飯店業者對話紀錄，甚至有對話框最後出現的聊天字句是「我不想房間被廉價賣掉」。粉絲看完後大感不滿，直言被當盤子。

高雄市觀光當時啟動旅宿房價稽查，針對疑涉企圖聯合哄抬房價的相關業者將嚴格執法，加強稽查裁罰、絕不寬貸；不過目前查無不法，均在旅館備查房價之內。針對網路爭議貼文，觀光局坦言，從該對話紀錄來看，並非群組聊天，無法視為「聯合哄抬房價」，且該對話也無法實際看出有明確「關房、漲價」的動作，將持續蒐證調查，也呼籲業者切莫短視近利、聯合哄抬旅館房價，影響消費者權益，傷害高雄城市觀光形象。

高雄市觀光局表示，若訂房平台疑似有意串聯旅館業者，於BTS演唱會期間聯合提高房價，行為恐涉及「企圖就價格進行協議、合意或聯合安排」，將涉違反《公平交易法》，經蒐證查獲若屬實，將移送「公平交易委員會」核處。若旅宿業者涉有惡意哄抬房價或無故取消訂房，將依違反《發展觀光條例》等相關規定裁處，並採取「房間逐間開罰」方式加重罰鍰。

※本文獲原PO授權引用。

01/28 全台詐欺最新數據

467 2 1235 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛　她尷尬表情被拍
老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌也上榜
BTS來台開唱！訂房被取消一查傻了：雙倍價
快看姓名！中3個免費住六福莊
快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面燒毀...急發空污警報
黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

閃過人生走馬燈！運動女健身後泡湯30分鐘險死　醫揭致命關鍵

買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定

精神糧食！「竹科人7點30分」買到50嵐　網驚呆：錢就該你賺

清明離島航線首波釋出11.8萬張機票　2/2起開放訂位

國防部行車記錄器買到淘寶同款　Cheap：這是送子彈給阿共？

醫示警「刷抖音、小紅書傷腦」　教育部：學術網路禁連6款App

BTS要來！他秒訂房「過半個月被取消」一查傻了：有房但雙倍價

頂大生遭丟包輾斃　交通部：車隊須負管理責任「最重可停業」

飛機行李架「不要放1物」慘變水濂洞！一票苦主：一堆人講不聽

線短又容易壞！果粉曝「換掉原廠線」一用回不去了　內行曝慘況

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

看韓團演唱會遇狂粉「殺豬叫」　她回家發現失聰

看韓團演唱會遇狂粉「殺豬叫」　她回家發現失聰

花錢花時間搶票，觀看體驗卻飽受煎熬？一名韓團粉絲發文抱怨，去聽演唱會遇到一名狂粉，整個過程大吼大叫應援，規勸後也不見改善，態度還相當差，導致她回家後發現「左耳暫時性受損」，出現失聰情形。

SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

訂日本飯店　他一爬評論「台式暗語」秒退了

訂日本飯店　他一爬評論「台式暗語」秒退了

BTS演唱會瘋搶　墨總統致信求加場

BTS演唱會瘋搶　墨總統致信求加場

老山東牛肉家常麵店2/1起水餃漲價

老山東牛肉家常麵店2/1起水餃漲價

BTS演唱會訂房飯店超賣漲價空房

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

