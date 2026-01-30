BTS要來！他秒訂房「過半個月被取消」一查傻了：有房但雙倍價

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

南韓人氣男團BTS（防彈少年團）將在今年11月19、21、22日到高雄開唱，消息一公開，竟有疑似飯店群組互相通報「關房漲價」。就有苦主表示，自己1月13日訂了11月19至20日的高雄飯店，過了半個月，卻突然收到房間被取消的通知，可明明訂房平台上還有房，「甚至同個房型結果雙倍價錢。」話題引發議論。

房間被取消「訂房平台上還有空房」

原PO在Threads表示，為了看BTS高雄演唱會，早在1月13日就透過訂房平台預訂11月19日至20日的高雄飯店，沒想到事隔半個多月，突然收到「訂房被取消」通知，當下直接傻眼。更讓他無法接受的是，打開訂房平台查看，發現同一家飯店、同一個房型仍然在架上販售，價格甚至變成原本的兩倍。

也就是說，既然飯店能在平台上繼續販售房間，代表房源並非真的不足，卻還是把原本的訂單取消，實在說不過去。他也直接致電飯店詢問，卻只得到「請聯繫訂房平台」的回應，讓他超傻眼「啊飯店數量不就你們提供平台的嗎？」也無奈道，「現在是要去哪找飯店？沒想到飯店被取消這件事我也是遇到了，以為前陣子那波過了就safe。」

苦主多達30人↑「問題不知道出在哪」

他也在留言處補充，截至1/29的23:50，有30位消費者於訂該間飯店，「大部分應該都是在演唱會1/13公布之後訂的，然而卻於兩週之後的今天陸續收到取消通知。」貼文曝光後，不少有相同遭遇的網友紛紛現身留言，有人說自己也是在同一時間訂房，甚至還曾打給平台客服、由客服向飯店確認訂單存在，最後仍然收到取消通知，客服還坦承是「超賣」。

也有網友透露，打給飯店時被告知「根本沒看到訂單」，再回頭詢問平台，卻被告知訂單確實成立，讓人完全搞不清楚問題到底出在哪，相關留言人數不斷累積，苦主一個接一個出現。

其他人紛紛開轟，「過了半個月才取消真的很扯，現在演唱會住宿根本找不到」、「平台跟飯店互推責任，倒楣的永遠是客人」、「同個房型還能繼續賣，價格還翻倍，真的很敢」、「我也是被取消的其中一個，已經準備去檢舉了。」

高雄觀光局月中曾稽查：無不法

事實上，月中才有網友在Threads貼文，文中寫著「身為1個OTA奴工，大晚上聽到BTS演唱會的消息，能做的就是盡快通知全世界趕快關房漲價」，貼文截圖裡出現的是各大飯店業者對話紀錄，甚至有對話框最後出現的聊天字句是「我不想房間被廉價賣掉」。粉絲看完後大感不滿，直言被當盤子。

高雄市觀光當時啟動旅宿房價稽查，針對疑涉企圖聯合哄抬房價的相關業者將嚴格執法，加強稽查裁罰、絕不寬貸；不過目前查無不法，均在旅館備查房價之內。針對網路爭議貼文，觀光局坦言，從該對話紀錄來看，並非群組聊天，無法視為「聯合哄抬房價」，且該對話也無法實際看出有明確「關房、漲價」的動作，將持續蒐證調查，也呼籲業者切莫短視近利、聯合哄抬旅館房價，影響消費者權益，傷害高雄城市觀光形象。

高雄市觀光局表示，若訂房平台疑似有意串聯旅館業者，於BTS演唱會期間聯合提高房價，行為恐涉及「企圖就價格進行協議、合意或聯合安排」，將涉違反《公平交易法》，經蒐證查獲若屬實，將移送「公平交易委員會」核處。若旅宿業者涉有惡意哄抬房價或無故取消訂房，將依違反《發展觀光條例》等相關規定裁處，並採取「房間逐間開罰」方式加重罰鍰。

※本文獲原PO授權引用。