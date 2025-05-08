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林佳龍拜會休士頓市長　推動「Taiwan Tower」助台灣投資隊落地

▲▼林佳龍訪美第一天拜會德州休士頓市長John Whitmire。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍訪美第一天拜會德州休士頓市長John Whitmire。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

記者郭運興／台北報導

外交部長林佳龍6日率團前往美國德州，訪美第一天拜會德州休士頓市長John Whitmire，林佳龍透露，台灣有意與休士頓市府攜手合作，在該市推動興建「Taiwan Tower」，不僅有助於推動「台灣投資美國隊」落地，也將成為台灣在美的招商平台，讓台美未來經濟共同發展。此提議已獲得John Whitmire市長與陪同出席的休士頓市會議旅遊局長Michael Heckman 的正面回應，誠摯邀請兩位來訪台灣，進一步就細節規劃展開討論。

林佳龍表示，訪美第一天（台北時間5月8日凌晨3點），他拜會德州休士頓市長John Whitmire，並在市政廳進行深入交流，他也向市長表達，台灣政府有意與休士頓市府攜手合作，善用台灣中油既有土地，在該市推動興建「Taiwan Tower」，這將為在德州投資的台灣企業，以及有意投資台灣的美國企業，提供雙向的「一站式服務」。

林佳龍強調，在啟程前，這項投資案已於行政院層級歷經多次且深入的討論，為賴清德總統「深化台美經貿關係路徑圖」中的具體實踐項目之一。

林佳龍表示，隨著全球 AI 科技快速發展，為搶攻美國「非紅色供應鏈」的龐大商機，眾多台灣電子業者正積極規劃赴德州投資。他們期盼「Taiwan Tower」能匯聚公協會、創新育成中心、銀行與電信等關鍵資源，為企業提供資金、人才與乾淨網路等全方位支持。

接著，林佳龍指出，「Taiwan Tower」預定地位於休士頓市核心地段，鄰近市政廳，地理位置優越，適合作為台灣駐休士頓辦事處的新址，也具吸引台企美國總部進駐的潛力，使其能就近取得地方政府與相關資源支援。

林佳龍再指，這案不僅有助於推動「台灣投資美國隊」落地，拓展台灣的經濟版圖，也將成為台灣在美的招商平台，進一步促成「美國投資台灣隊」的形成，實現台美 AI 產業鏈更深層次的融合，讓台美未來經濟共同發展。

林佳龍認為，自己相信，這案也可以深化與休士頓市府、德州州政府及美國聯邦政府的多層次關係，呼應聯邦政府鼓勵各級政府與台灣深化交流的政策。

最後，林佳龍強調，此提議已獲得John Whitmire市長與陪同出席的休士頓市會議旅遊局長 Michael Heckman 的正面回應。他也誠摯邀請兩位來訪台灣，進一步就細節規劃展開討論，期待攜手促成這項具互利共榮潛力的開發案。

▲▼林佳龍訪美第一天拜會德州休士頓市長John Whitmire。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼林佳龍訪美第一天拜會德州休士頓市長John Whitmire。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

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