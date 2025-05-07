8歲童手機偷訂貨　家門堆滿「7萬隻棒棒糖」媽崩潰：花了12萬





▲媽看到大量棒棒糖傻眼。（圖／翻攝自Facebook／Holly LaFavers）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基一名男童竟然偷用媽媽手機，從亞馬遜訂購了7萬多隻Dum-Dum棒棒糖，媽媽早上出門時，看到門口堆滿30箱包裹差點昏倒，後來才發現是兒子幹得好事，損失高達4,200美元（約台幣12萬元）。

居住在肯塔基州萊辛頓市(Lexington)的女子荷莉(Holly LaFavers)在臉書上分享，她早上起床時，發現家門口突然出現30箱Dum-Dum棒棒糖，可是她自己完全沒有從亞馬遜下訂，把她嚇了一大跳。

荷莉後來才發現，原來是8歲兒子連恩(Liam)趁她不注意時，使用她的手機在亞馬遜下單，一共訂了7萬多隻Dum-Dum棒棒糖，每箱售價為130美元（約台幣3,937元），總價高達4,200美元。

荷莉表示，她連絡亞馬遜人員後，對方只願意退回8箱，家中還堆了22箱不知道該怎麼辦，所以上網PO文詢問有沒有人願意幫忙購買。

貼文曝光後立即爆紅，許多人同情荷莉的遭遇幫忙購買，還有網友留言，「天啊，身為一個媽媽，我能了解你的處境」、「雖然我知道我不該笑，但這件事真的是太有趣了」、「祈禱你能盡快把這些糖果賣掉」。

荷莉後來表示，貼文爆紅後獲得許多媒體報導，亞馬遜公司主動聯繫她，並且同意全額退款，她以後再把手機借給兒子玩時，一定會記得更改設定，以免類似情況發生。

亞馬遜公司也對外發表聲明，「我們很高興能直接與這名顧客合作，讓棘手的情況最後有甜蜜的結果」。