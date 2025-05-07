　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

8歲童手機偷訂貨　家門堆滿「7萬隻棒棒糖」媽崩潰：花了12萬

8歲童手機偷訂貨　家門口堆滿「7萬隻棒棒糖」媽崩潰：花了12萬。（圖／翻攝自Facebook／Holly LaFavers）

▲媽看到大量棒棒糖傻眼。（圖／翻攝自Facebook／Holly LaFavers）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基一名男童竟然偷用媽媽手機，從亞馬遜訂購了7萬多隻Dum-Dum棒棒糖，媽媽早上出門時，看到門口堆滿30箱包裹差點昏倒，後來才發現是兒子幹得好事，損失高達4,200美元（約台幣12萬元）。

居住在肯塔基州萊辛頓市(Lexington)的女子荷莉(Holly LaFavers)在臉書上分享，她早上起床時，發現家門口突然出現30箱Dum-Dum棒棒糖，可是她自己完全沒有從亞馬遜下訂，把她嚇了一大跳。

荷莉後來才發現，原來是8歲兒子連恩(Liam)趁她不注意時，使用她的手機在亞馬遜下單，一共訂了7萬多隻Dum-Dum棒棒糖，每箱售價為130美元（約台幣3,937元），總價高達4,200美元。

荷莉表示，她連絡亞馬遜人員後，對方只願意退回8箱，家中還堆了22箱不知道該怎麼辦，所以上網PO文詢問有沒有人願意幫忙購買。

貼文曝光後立即爆紅，許多人同情荷莉的遭遇幫忙購買，還有網友留言，「天啊，身為一個媽媽，我能了解你的處境」、「雖然我知道我不該笑，但這件事真的是太有趣了」、「祈禱你能盡快把這些糖果賣掉」。

荷莉後來表示，貼文爆紅後獲得許多媒體報導，亞馬遜公司主動聯繫她，並且同意全額退款，她以後再把手機借給兒子玩時，一定會記得更改設定，以免類似情況發生。

亞馬遜公司也對外發表聲明，「我們很高興能直接與這名顧客合作，讓棘手的情況最後有甜蜜的結果」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／冷氣墜落砸死政大女！　一審判決出爐
女房東再批飯糰夫妻「自卑又邪惡」　曝對話還原租約真相
董座涉炒股交保　愛山林再發重訊
鐮刀男「斬首」十多尊神明　駭人畫面曝
剴剴案宣判日曝！劉彩萱5度鞠躬哭道歉　劉若琳7字冷回
一堆人不知！手機報稅「多1動作」秒省3萬
「是熙媛接住我」　周渝民罕談前女友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

真的是九命怪貓！虎斑貓墜落115公尺峽谷奇蹟倖存　2主人身亡

一家五口去迪士尼玩「一天狂噴4萬多元」　爸崩潰：太可怕了

四寶媽夜間當Uber司機　突被男乘客「持槍處決」監視器畫面曝

遊樂園開幕2天　19歲男被雲霄飛車「拋出座位」落地亡2女受傷

流浪小黑狗闖民宅求救　男意外發現「還有10兄弟姊妹」一起救

7歲男童偷開爸媽休旅車　載5歲妹妹「狂開14公里」去買麥當勞

女脖子痠痛預約按摩　意外約到「色情服務店」糗：技術還不錯

小心「手機失智症」！日醫師列10大症狀　上廁所帶手機中鏢

產後憂鬱太痛苦！日38歲新手媽把4月兒「緩緩沉入浴缸」溺死

川普美國優先掀全球動盪！習近平訪俄挺普丁　CNN揭「關鍵目的」

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

小心「手機失智症」！日醫師列10大症狀　上廁所帶手機中鏢

產後憂鬱太痛苦！日38歲新手媽把4月兒「緩緩沉入浴缸」溺死

川普美國優先掀全球動盪！習近平訪俄挺普丁　CNN揭「關鍵目的」

8歲童手機偷訂貨　家門堆滿「7萬隻棒棒糖」媽崩潰：花了12萬

24歲義男「拿電鋸斬首自己」爆血身亡！　嗑藥嗑到出現幻覺

影響超越烏俄戰爭！　盧比歐：中國才是最大威脅

泰國機場驚見迷你軍火庫！　澳洲男「攜榴彈彈殼」闖關被逮

川普砍4億美元補助震撼彈！哥倫比亞大學裁員180人　引爆學術寒冬

俄男吞保險套藏毒　再「排毒」高價賣有錢遊客

拜登批川普向普丁讓步又到處放砲：哪個總統這樣說話

媽祖回鑾「交通部再開接駁車」 逾230班次巴士火力全開疏運

兄弟回洲際主場強碰獅子軍　岳政華強勢回歸一軍

冷氣墜落砸死女大生！安裝工人與僱主互推責任　一審判決出爐

「4生肖」立夏後大翻身！收獲滿滿財富「低調爽度日」

用高齡醫學改變社會　陳亮恭揭關渡3年成果：居民失能失智風險降3%

「讓他上！」劉致榮聲援、球迷抱不平　陳真笑談冷凍說：自己不夠穩

王世堅別罵了！台灣裕隆生產「鴻海、三菱電動車」銷海外　官方對外回應

台東環保局籲營建業落實噪音防制　違規最高罰18萬元

情侶拼命訓練呆萌狗坐下　一旁2貓先學會指令「親身示範技巧」

北市變態偷拍警請辭被駁回！遭2大過免職...公保退撫金全數歸公

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

國際熱門新聞

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

川普「讓美國貿易逆差再次擴大」！　3月4.2兆元創歷史新高

印度開轟！巴基斯坦宣布「關閉領空48小時」

歐盟反擊！將對川普發出1000億歐元關稅威脅

相戰何太急？印、巴衝突的根源

一家五口去迪士尼玩　爸崩潰：一天噴4萬元

印巴衝突　川普嘆「剛剛才知道」：停手吧

30歲陸女潛水「找GoPro」溺斃印尼！

以軍炸加薩釀22死　居民怒：哈瑪斯滾出去

印度砲襲巴基斯坦克什米爾9地　兩國邊境爆交火

川普再嗆中國「沒和美國做生意」重創經濟

24歲男嗑藥有幻覺！拿電鋸斬首自己亡！

川普關稅政策搖擺　美股收黑近400點

更多熱門

相關新聞

影響超越烏俄　盧比歐：中國才是最大威脅

影響超越烏俄　盧比歐：中國才是最大威脅

美國總統川普（Donald Trump）上任已超過100天，儘管對中國祭出高達145%的關稅，卻遲遲未端出明確的對中戰略，讓外界不禁好奇，他對中國的真正態度。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）疾呼應重新聚焦在號地緣政治敵人「中國」。

川普砍4億美元補助　哥倫比亞大學裁員180人

川普砍4億美元補助　哥倫比亞大學裁員180人

川普玩真的！華郵：下令加強格陵蘭島情蒐

川普玩真的！華郵：下令加強格陵蘭島情蒐

美啟動晶片國安調查　南韓提交意見書

美啟動晶片國安調查　南韓提交意見書

虎斑貓墜115公尺峽谷奇蹟倖存　主人雙亡

虎斑貓墜115公尺峽谷奇蹟倖存　主人雙亡

關鍵字：

棒棒糖男童糖果亞馬遜Holly LaFavers肯塔基州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民談前女友！

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面