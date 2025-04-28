搭機小心被盜！空服員揭「3常見動作恐被盯上」：登機前後都有危險

▲機上盜竊猖狂，空姐揭露3個旅客掉以輕心之處最容易被盜。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

阿根廷航空（Argentina Airlines）空服員芭芭拉（Barbara Bacilieri）近日揭露，犯罪者正利用機場與飛機環境對旅客下手，從駭入手機、盜刷信用卡到偷取行李財物無所不能。芭芭拉提供了幾個自保建議，呼籲旅客提高警覺。

據《每日郵報》報導，芭芭拉表示，許多竊賊會為了通過安檢，即使沒有飛行打算，也會購買飛機票，再進入航廈趁亂對旅客下手行竊。她指出，機場如同一座小型城市，犯罪活動每天發生，只是更難察覺，許多偷竊者甚至在社群媒體上曝光後，仍能繼續自由出入機場。

芭芭拉警告，機場的USB充電站是潛在風險來源。駭客可藉此竊取手機內的個人資料與銀行資料。此外，隱藏的NFC掃描器也能在刷過信用卡時瞬間盜取旅客資料，而被盜刷的旅客往往會在數日後才發現，且因交易多在國外進行，追查更為困難。

即使登上飛機後，威脅依然存在。芭芭拉指出，當飛機燈光調暗、乘客熟睡時，竊賊便會悄悄打開頭頂的行李艙，盜走珠寶、現金和電子產品等，就連機組人員的財物也未能倖免。由於機上通常未安裝監視器，因此針對這類行竊事件的查證十分困難。

為了避免被盜，芭芭拉建議旅客自備USB充電器、使用RFID阻擋錢包，並在過安檢時盯緊個人物品。她也指出，旅客應在飛行途中將行李上鎖，並置於視線可及處，警惕過度熱情的陌生人；若出現異常，可以立刻通報機組人員。她也再次提醒，飛機未完全停妥前，切勿鬆懈，以免發生意外。