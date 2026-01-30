飛機行李架「不要放1物」慘變水濂洞！一票苦主：一堆人講不聽

▲空服員忙著清理。（圖／網友＠zaxs96授權）



記者施怡妏／綜合報導

搭乘飛機時，隨身物品放置是否妥當，往往影響機艙內其他乘客與空服人員。一名網友分享，起飛前空服員正忙著清理從上方行李架流下的液體，原PO無奈嘆，航空公司早已多次宣導「不要將水壺放入行李架」，但仍有人未注意，導致水壺的水灑一地。留言區還有空服員留言，曾有行李掉下砸到乘客的事件。

水壺放行李架 起飛前水灑出



網友「@zaxs96」在Threads發文，有5名空服員正在清理座艙，因為有乘客把水壺放在手提行李箱，飛機準備起飛後，水壺因晃動從架上翻倒，導致多名空服員必須在起飛前緊急清理，「現在空服員在安撫被滴到的那個人」，還得幫忙擦乘客的行李箱。

原PO也呼籲旅客，除了行動電源外，水壺同樣不應放置在行李架上，以免增加空服人員的負擔。

貼文一出，網友紛紛表示，「上次也是這樣...組員忙著處理善後，還要道歉賠不是，然後當事人像是不關他的事情一樣，一點反應也沒有...也沒跟受害者道歉」、「如果韓國香精牛奶爆出來不就會哭嗎」、「曾經的苦主路過，老人帶保溫杯放上面也是沒鎖緊，我的相機包放旁邊也是被弄濕，要下飛機才發現背包都濕了，相機還好有基本防水，從此我能放前面腳底就放腳底」、「前幾天搭機，後座有位大媽也是硬要放水壺，空服員就一直跟她說不行放，大媽硬要放還一直說為什麼不行，空服員解釋大媽也不聽」。

另有空服員現身留言指出，曾發生行李從行李架掉落、砸傷乘客的事件，肇事者卻先行下機，留下受傷乘客由空服員處理，「然後我們空服在緊急醫療人員抵達之前盡量給予急救、安撫，還要忍受受害人對我們的高聲責罵，並且威脅提告公司。」

．本文經「網友＠zaxs96」授權轉載。