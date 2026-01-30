衝東京挺國家隊「台灣之夜」有啦啦隊應援？　蔡其昌：還在規劃

▲綠委蔡其昌。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

中職會長蔡其昌昨晚於社群平台報喜，宣布東京「台灣之夜」直播應援活動確定可以舉行，且規模前所未見，成功在東京市區租借到3處可容納千人以上的室內場地，合計可集結約5000名在日台灣球迷，一同為國家隊應援。有媒體好奇詢問，當天是否會有啦啦隊女孩應援？蔡其昌今（30日）受訪時回應，現在還在想、還在規劃啦！最困難的硬體、場地、轉播權利先處理好，「完成之後要不要安排節目、有沒有其他像媒體提到的女孩應援等等，我們都會規劃」。

對於東京場地，蔡其昌表示，台灣對日本的這場比賽，台灣球迷實在太踴躍，太多人跟他提到，台日戰買不到票，站在聯盟角度、為了服務球迷就盡量想辦法，剛好民間募資平台發起去東京買廣告的事情，就跟聯盟合作，請平台幫忙協助統籌東京場外應援的事情，解決球迷買不到票的問題。

蔡其昌透露，聯盟協助分工、場地尋找、購買轉播單位公播版權，本來只有一個場地，租完之後，發現球迷人數比想像還要多，所以再借兩個場地，現在總共三個場地， 募資平台應該今天開始，會公布募資的市場，讓球迷認購入場券。這是目前進度。

蔡其昌表示，聯盟站在服務球迷角度，協助大家把事情做好，會努力去做，也感謝包含文化總會等很多單位，都有在過程中協助處理。

有媒體好奇，當天是否會有啦啦隊女孩應援？蔡其昌指出，現在還在想、還在規劃啦！先把最困難的硬體、場地、轉播權利這最重要，「完成之後要不要安排節目、有沒有其他像媒體提到的女孩應援等等，我們都會規劃」。

至於是否只有台日有場地？蔡其昌坦言，對台日而已，這件事情已經做了一個多月，當時認為台日戰門票最難買，為了不要讓球迷跑到東京卻沒有票、在東京街頭流竄，很辛苦，所以有這樣的規劃。

蔡其昌表示，當時沒設想到台韓戰也有這樣的困難，過去沒有這樣的規劃，現在先專心把台日問題解決，剩下的以後看看有沒有機會。