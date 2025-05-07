30歲陸女潛水「找GoPro」溺斃印尼！　意外拍下生前最後身影

▲30歲中國大陸籍女潛水客在印尼溺斃。（圖／翻攝自抖音／@愛唱歌劉先生）



記者王佩翊／編譯

中國大陸適逢五一黃金周連假，然而卻傳出有一名中國籍女子在印尼溺斃。當時該名女遊客在卡卡班島潛水，隨後便失蹤，最後被發現陳屍於87公尺處的海底。有消息則指出，死者是為了尋找遺失的運動相機GoPro才會潛入海底，沒想到因此遇到暗流。

根據印尼媒體報導，東加里曼丹警方3日表示，有一名來自中國的30歲女遊客在當地卡卡班島潛水時失蹤，隨後在海底被發現，尋獲時已經身亡。事後證實，該名遇難女遊客名為張曉涵（Zhang Xiao Han，音譯）。

▲搜救人員在87公尺深海底尋獲罹難者遺體。（圖／翻攝自抖音／@愛唱歌劉先生）



報導指出，她事發前在卡卡班島附近的海域潛水，結果發現自己的GoPro相機掉進海裡，為了找回自己的相機而再度潛入大海，沒想到卻因此遇難。搜救人員指出，最後是在距離海面約87公尺深的海底找到張曉涵的遺體。

搜救單位指出，最初因為張曉涵陳屍的海底位置深度太深，無法成功打撈遺體。經過多次嘗試，才將張曉涵的遺體打撈上岸。此外，發現遺體的地方，是該地區最受歡迎的一條潛水路線。

警方表示，目前已經尋獲張曉涵的GoPro，其中記錄了張曉涵生前最後一刻與強大水下暗流搏鬥的畫面。警方仍在聯絡遇難者家屬，暫時不會公布影片和其他更多細節。