生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫示警「刷抖音、小紅書傷腦」　教育部：學術網路禁連6款App

▲▼學者專家示警刷抖音等APP會造成「記憶力、注意力下滑」等狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲柯慧貞表示，兒少會刷抖音等短影音，和「心理需求、同儕影響、可近性高」等因素有關。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

抖音、小紅書等短影音對兒童青少年認知、情緒行為與身心健康帶來負面影響，更衍生網路霸凌等問題，教育部除禁止6款APP，今（30日）攜手衛福部與學者專家，提出4大支持措施，包括建置網路成癮專區及提供推廣家長守護數位工具包，協助降低高風險APP對兒少的影響。

數位發展部已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等APP具資安風險，且TikTok因具有害兒少身心內容而遭多個國家開罰。教育部針對上述6個具高度資安風險APP，要求公務設備禁止下載安裝使用、中小學台灣學術網路（TANet）不提供連線服務，並新增教育部所屬機關學校iTaiwan無線熱點不提供連線服務。

教育部今天召開「當兒少遇上短影音：學習與身心健康風險」記者會，邀請學者專家與會。亞洲大學副校長、臨床心理師柯慧貞解析，兒少過度使用短影音原因，包括「心理需求、家庭互動、同儕影響、可近性高」等，而要解決上述狀況，對策是透過學校教育、進行手機與網路管理、科技教養家庭教育。

台大醫學院精神科特聘教授高淑芬副院長指出，短影音對兒童青少年認知、情緒行為與身心健康有負面影響，研究顯示，長期下來會造成容易分心，記憶力與持續注意力下滑。高淑芬也提出3級預防策略，從初級預防的家庭、學校及促進健康的休閒活動，到次級預防的辨識高風險遊戲行為，以及3級預防的成癮整合性介入，強化兒少心理韌性。

▲▼學者專家示警刷抖音等APP會造成「記憶力、注意力下滑」等狀況。（圖／教育部提供）

▲教育部說明抖音等短影音的十大真相。（圖／教育部提供）

教育部和衛福部也提出降低高風險APP影響的4大支持措施，首先是由衛福部提供支持服務資源，包括建置網路成癮專區、「心快活」心理健康學習平台等，建立正確觀念與自我覺察；其次則是教育部持續強化媒體素養教育，接著是擴大鼓勵學校推動戶外教育及社團活動，最後則是提供推廣家長守護數位工具包，結合3大電信業者、各縣市家庭教育中心及數位機會中心，協助家長設定App使用時間管理及過濾不當內容等重要功能。

教育部次長朱俊彰強調，教育階段應更加重視兒少心理健康，引導兒少在網路世界與現實生活之間取得良好平衡，並善用學校輔導專業人力與資源或結合衛福部等機關的整合性服務，依兒少需求提供多元支持與適切介入，為兒少營造更安心的學習與成長環境。

01/28

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

馬丁變牛丁？陸抖盜版CORTIS突爆紅

馬丁變牛丁？陸抖盜版CORTIS突爆紅

中國社群平台近日掀起一波團播迷因熱潮，模仿南韓當紅男團CORTIS的「牛丁團播」意外成為網友集體玩梗的焦點。相關片段在微博、短影音平台大量流傳，不少網友直呼，這就是中國的盜版CORTIS，「看到名字就想笑」。

控宜蘭縣「接管實驗學校」亂搞　人文國中小師生赴教育部陳情

控宜蘭縣「接管實驗學校」亂搞　人文國中小師生赴教育部陳情

上車舞注意！ 陸新規「團播」不得濃妝豔抹及過度美顏

上車舞注意！ 陸新規「團播」不得濃妝豔抹及過度美顏

凍齡女神王祖賢抖音快手雙開號 7秒影片吸粉55萬觀看

凍齡女神王祖賢抖音快手雙開號 7秒影片吸粉55萬觀看

高二妹天天滑短影音「2年慘飆800度」

高二妹天天滑短影音「2年慘飆800度」

抖音小紅書短影音教育部身心健康注意力下降

