醫示警「刷抖音、小紅書傷腦」　教育部：學術網路禁連6款App

柯慧貞表示，兒少會刷抖音等短影音，和「心理需求、同儕影響、可近性高」等因素有關。

記者許敏溶／台北報導

抖音、小紅書等短影音對兒童青少年認知、情緒行為與身心健康帶來負面影響，更衍生網路霸凌等問題，教育部除禁止6款APP，今（30日）攜手衛福部與學者專家，提出4大支持措施，包括建置網路成癮專區及提供推廣家長守護數位工具包，協助降低高風險APP對兒少的影響。

數位發展部已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等APP具資安風險，且TikTok因具有害兒少身心內容而遭多個國家開罰。教育部針對上述6個具高度資安風險APP，要求公務設備禁止下載安裝使用、中小學台灣學術網路（TANet）不提供連線服務，並新增教育部所屬機關學校iTaiwan無線熱點不提供連線服務。

教育部今天召開「當兒少遇上短影音：學習與身心健康風險」記者會，邀請學者專家與會。亞洲大學副校長、臨床心理師柯慧貞解析，兒少過度使用短影音原因，包括「心理需求、家庭互動、同儕影響、可近性高」等，而要解決上述狀況，對策是透過學校教育、進行手機與網路管理、科技教養家庭教育。

台大醫學院精神科特聘教授高淑芬副院長指出，短影音對兒童青少年認知、情緒行為與身心健康有負面影響，研究顯示，長期下來會造成容易分心，記憶力與持續注意力下滑。高淑芬也提出3級預防策略，從初級預防的家庭、學校及促進健康的休閒活動，到次級預防的辨識高風險遊戲行為，以及3級預防的成癮整合性介入，強化兒少心理韌性。

教育部說明抖音等短影音的十大真相。

教育部和衛福部也提出降低高風險APP影響的4大支持措施，首先是由衛福部提供支持服務資源，包括建置網路成癮專區、「心快活」心理健康學習平台等，建立正確觀念與自我覺察；其次則是教育部持續強化媒體素養教育，接著是擴大鼓勵學校推動戶外教育及社團活動，最後則是提供推廣家長守護數位工具包，結合3大電信業者、各縣市家庭教育中心及數位機會中心，協助家長設定App使用時間管理及過濾不當內容等重要功能。

教育部次長朱俊彰強調，教育階段應更加重視兒少心理健康，引導兒少在網路世界與現實生活之間取得良好平衡，並善用學校輔導專業人力與資源或結合衛福部等機關的整合性服務，依兒少需求提供多元支持與適切介入，為兒少營造更安心的學習與成長環境。